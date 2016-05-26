احیا دشت قزوین از طرح های اولویت دار جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرز قاسمی زانیانی صبح پنجشنبه در جلسه با نیازعلی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، معاونین و مدیران این سازمان اظهار کرد: در طرح احیاء دشت قزوین باید شرح عملیات جدیدی برای حفظ و مدیریت این دشت تنظیم و متناسب آن اعتبارات لازم تامین شود.

وی اجرای طرح های نوین آبیاری دشت قزوین، طرح داربستی کردن باغات انگور، طرح توسعه مکانیزاسیون، توسعه گلخانه و صنایع تبدیلی وتکمیلی را از جمله طرح های اولویت دار این وزارتخانه برای توسعه بخش کشاورزی استان قزوین برشمرد.

قاسمی زانیانی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت : کشاورزی یکی از بخش هایی است که در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: زنجیره تولید در بخش کشاورزی جز اولویت های بخش کشاورزی است.

قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:دشت قزوین با توجه به قابلیت های آن می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت دشت های کشور باشد بنابراین برای اجرای طرح احیاء دشت قزوین باید برنامه مدونی برای طرح مدیریت جامع دشت قزوین تدوین شود.

قاسمی زانیانی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید بخش کشاورزی توانسته رونق خاصی به این بخش در راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی رویکرد نحوه و چگونگی اداره کشور است که دارای جنبه های برون نگری، درون زایی، مردم محور و دانش بنیانی است.

قاسمی زانیانی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های درونی بخش کشاورزی توجه شود.

وی تاکید کرد: ابلاغ ۱۴ طرح در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی درحوزه بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی است بنابراین در ارتقا اقتصاد مقاومتی باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود.

قائم مقام معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ظرفیت های بسیار زیادی در بخش کشاورزی استان وجود دارد که باید به این ظرفیتها توجه ویژه ای کرد خاطر نشان کرد : با برنامه ریزی واقدامات انجام شده امسال تولیدگندک به بیش از ۱۰میلیون تن خواهدرسید که یکی از اهداف وموفقیت های بزرگ برای بخش است.

قاسمی زانیانی توسعه گلخانه، پرورش ماهی درقفس، توسعه آبیاری نوین و همچنین اجرای طرح های توسعه ای دانه های روغنی و محصولات کشاورزی را از طرح های الویت دار وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز با اشاره به بستز مناسب استان قزوین در تولید محصولات کشاورزی گفت : استان قزوین با داشتن کمتر از یک درصد خاک کشور، سالانه بیش از ۴ و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند.

نیاز علی ابراهیمی پاک افزود: دشت قزوین ویژگی های خاصی برای تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه باغبانی با اجرای طرح فزار در باغات انگور افزایش راندمان تولید محصول را خواهیم داشت.

ابراهیمی پاک در ادامه به طرح توسعه زیتون در اراضی شیب دار اشاره کردوگفت : طرح توسعه ۵ هزار هکتارباغ زیتون در اراضی کشاورزی، استان قزوین را به قطب تولید زیتون تبدیل خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در حوزه زراعت در زمینه تولید گندم، جو و محصولات علوفه ای استان قزوین در ایران مطرح است.

وی با اشاره به برداشت های بی رویه آب از سفره های زیر زمینی بر اجرای طرح های آبیاری نوین برای حفظ این منبع خدادادی تاکید کرد.