نقش نخبگان حوزه و دانشگاه در اقتصاد مقاومتی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدرضایی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه علمیه که با حضور آیت الله مهدی هادوی تهرانی، رئیس موسسه رواق حکمت، حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از استادان برجسته حوزه و دانشگاه درسالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این همایش تقویت و تبیین نقش نخبگان حوزه علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه نقش نخبگان حوزوی و دانشگاه باید در اقتصاد مقاومتی تبیین شود، گفت: تقویت و ترویج اقتصاد مقاومتی نیاز به فرهنگ سازی دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم با تأکید بر اینکه تبیین فرهنگ در جامعه بر عهده حوزه علمیه است، گفت: متأسفانه با وجود مؤسسات و نهادی پژوهشی متنوع و مختلف حوزوی و دانشگاهی هنوز به مسئله اقتصاد مقاومتی به درستی پرداخته نشده است.

وی گفت: فرهنگ سازی مقوله‌ای است که نیاز به حضور و تبیین عالمان دینی دارد.

رضایی با بیان اینکه درصدد تعیین مراحل و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در سطح نخبگان هستیم، گفت: نقطه مطلوب دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تعریف شده است.

شایان ذکر است، در این همایش بر لزوم استفاده از نخبگان حوزوی، پژوهش‌های اقتصادی و ظرفیت تبلیغی - ترویجی حوزه علمیه در فرهنگ سازی و نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و الگوپذیری از سبک زندگی طلاب و فقها تأکید شد.