تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان پارلمان زلاند نو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی دریافت گزارش تهدید امنیتی توسط پلیس امنیت زلاند نو در پارلمان این کشور، پلیس، تدابیر امنیتی سختی در محوطه اطراف این ساختمان برقرار کرده است.

به گفته منابع خبری، یک دستگاه اتومبیل مشکوک هم که به گفته پلیس این کشور، در کانون منطقه مورد تهدید قرار داشته که توسط پلیس متوقف شده و مورد بازرسی قرار گرفته است.

اما پارلمان این کشور در حساب توئیتری خود اعلام کرده که جلسه نمایندگان در مورد بودجه سال ۲۰۱۶ که قرار بود امروز انجام شود، همچنان بدون تاخیر جلسه تشکیل شده و در حال انجام است.