جشنواره «فیلم خرمشهر» در همدان برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره فیلم خرمشهر صبح پنجشنبه در اختتامیه این جشنواره گفت: استان همدان دارای فضای فرهنگی و پتانسیل قوی در حوزه هنر فیلم سازی است.

امیرحسین شمخانی با بیان اینکه همدان تنها دارنده دانشگاه فیلم سازی در بین استان‌های غربی است، گفت: راه اندازی این جشنواره به شناخت هر چه بهتر هنرمندان عرصه دفاع مقدس کمک می کند.

شمخانی نگاه به دفاع مقدس را ویژه ‌خواند و گفت: باید با شناخت و کشف استعدادهای نو در جهت درست حرکت کرد به همین دلیل بخش ویژه ای را مختص سردار همدانی قرار دادیم تا یادمان این شهید شاخص همدانی ماندگار شود چرا که استان همدان هرچه دارد از شهدایی این چنین است.

شمخانی در ادامه استقبال از جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر جشنواره به همین روند ادامه یابد امیدواریم در سال‌های آینده در سطح ملی و حتی بین المللی نیز برگزار شود

در ادامه این مراسم برگزیدگان جشنواره معرفی شدند.

در بخش فیلمنامه، فیلمنامه «چیزهایی هست باید فراموشش کنیم» نوشته کوروش زارع رمشتی حائز رتبه نخست شد و رتبه دوم به طور مشترک به فیلمنامه «مولود» نوشته شاهین شیرخانی و فیلمنامه «آخرین گامهای مرد محکوم به مرگ» نوشته محسن سعیدی تعلق گرفت.

در بخش مستند دانشجویی از پنج فیلم تقدیر شد و فیلمهای «ردپای نیکان و حدیث عشق» از حسن حاج بابایی، «تئاتر در بطن همدانا» از فاطمه بابایی، «سایه های مرگ» از حمید ابراهیمی فرد، «رسم شیدایی» از علیرضا روزبهانی و تقدیر تصویربرداری از سهیل شانه چی تقدیر شدند.

در بخش بهترین فیلم دانشجویی دو فیلم «پرسه در رویا» ساخته شاهین شیرخانی و «دیدار» ساخته حمید ابراهیمی فرد شایسته تقدیر شناخته شدند و فیلم «شیوا» ساخته علی نور علی به عنوان بهترین فیلم شناخته شد

در بخش کارگردانی دانشجویی دو فیلم حائز تقدیر شدند و فیلم «سالی که نکوست» ساخته علیرضا روزبهانی و فیلم «سفید تا سفید» ساخته حمیدرضا ابوالقاضی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش مستند آزاد، «عاقبت» ساخته کیارش کرمی حائز رتبه اول شد و دو فیلم «راه رفتن روی پشت بام» ساخته مهدی جهانگیری و لیلا شهابی نیا و فیلم «به خاطر استاد» ساخته رضا فقیهی تقدیر شدند.

در بخش ویژه با موضوع سردار همدانی از فیلمهای حمید رضا قره خانی تقدیر شد و مستند «حبیب» ساخته مهدی امامی رتبه نخست را کسب کرد.

در بخش کارگردانی فیلم داستانی، فیلم «ما اینجا بودیم» ساخته هاشم علیایی مقدم به عنوان بهترین کارگردانی شناخته شد و فیلم «شیرین خانم» ساخته نقی موسیوند شایسته تقدیر کارگردانی دانسته شد.

در بخش بهترین فیلم داستانی، فیلم «ما اینجا بودیم» ساخته هاشم علیایی مقدم جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد و ازفیلم «شیرین خانوم» تقدیر شد

در بخش تصویر برداری، حجت محرابی فرد برای فیلم «فردای فردای فردا» شایسته تقدیر دانسته شد و جایزه بهترین تصویر برداری به سید محمد حسینی تعلق گرفت.

در بخش تدوین نیز از دو فیلم «سفید و ساده» ساخته مصطفی حامی خواه و فیلم «قدم نو رسیده» ساخته رضا فقیهی تقدیر شد.

جایزه بهترین ایده نیز به فیلم «و خدایی که در این نزدیکی است» ساخته مسعود چوبین تعلق گرفت.