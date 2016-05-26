به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا خباز در نشست تبیین برنامه های اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان در حوزه اقتصاد مقاومتی بر گسترش آبیاری نوین، توسعه صادرات، تأمین سود مطلوب و اتخاذ روش‌های علمی کشاورزی تاکید کرد و افزود: یکی از مشکلات استان، هدر رفت گندم در هنگام برداشت است که باید برای حفظ منافع کشاورزان و منافع ملی، به صورت جهادی و تا حد ممکن از این هدر رفت جلوگیری شود.

وی با تأکید بر این که نباید به انتظار آن نشست تا صرفا نهادهای بالادستی برای ما تصمیم بگیرند، اظهار داشت: ما باید نسبت به تصمیم‌سازی برای مقامات تصمیم‌گیر اقدام کنیم.

استاندار سمنان تصریح کرد: این تصمیم‌سازی باید به واسطه انتقال درست مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادات لازم به مسئولان صورت گیرد.

خباز با بیان این که سود بالای بانکی، عقلانیت را از سرمایه‌گذاری سلب می‌کند، گفت: با بهره‌های کنونی ۲۰ تا ۳۰ درصدی، سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.

وی با انتقاد صریح از رویکرد بانک‌ها در پرداخت وام، ربا را جنگ با خدا و یکی از بزرگ‌ترین معاصی توصیف کرد و با اعلام این مطلب که در تمام مدت عمرم حتی یک ریال از بانک‌ها وام نگرفته‌ام، گفت: من علیه بانک‌ها سخن نمی‌گویم بلکه حکم خداوند را بیان می‌کنم.

وی افزود: لازم است بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت و کم‌ بهره قابل‌توجهی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کنند تا بازار تولید رونق گیرد.

استاندار سمنان با اعلام این خبر که دولت، تحت شرایطی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۱۵ درصد به هریک از استان‌ها اختصاص داده است، گفت: این میزان سود، برای ارائه به تولیدکنندگان عاقلانه است.

خباز همچنین، احیاء امر تولید را منوط به تداوم تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان عنوان کرد و با اشاره به ضرورت افزایش پیشنهادات به جای انتقاداتی که به عمل منجر نمی‌شوند، گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در استان، کم‌رونقی صادرات کالاهای تولیدی است؛ لذا باید در خصوص یافتن راه‌حل‌هایی برای رونق صادرات، چاره‌اندیشی شود.

وی انجام اقدامات اصلاحی و حمایتی در قبال تولیدکنندگان شیر، لبنیات و گوشت را امری ضروری خواند و با تأکید بر این که در صورت بروز مشکل در روند تولید این محصولات، مسئولان باید سهم تقصیرات خود را بپذیرند و جبران کنند، گفت: ما در سال جاری، برای حمایت از تولیدات در این حوزه، به ویژه تولیدات عشایری، تصمیم گرفته‌ایم تا پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از طریق دستگاه‌های دولتی، نسبت به توزیع گوشت در میان کارمندان دولت و اخذ وجه آن در بازه‌ای سه تا چهار ماهه اقدام کنیم.

استاندار سمنان این اقدام را امری ضروری برای حمایت از تولید توصیف کرد و گفت: هرچند این تصمیم، به حل کامل مشکلات نمی‌انجامد، اما دست واسطه‌های غیرمنطقی را کوتاه و سود بیش‌تری را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد.

وی افزود: عدم انجام این کار، ضررهای بسیاری متوجه تولیدکنندگان گوشت خواهد کرد و باید بدانیم اگر خودمان عزمی برای حل مشکلات در این حوزه نداشته باشیم، مشکلات از بالا و به صورت دستوری حل نخواهد شد.

استاندار سمنان با اشاره به این که پیش‌تر در چند نوبت پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی تعاونی گوشت، متشکل از چندصد دامدار منطقه، به منظور حذف واسطه‌ها و خرید گوشت از تولیدکنندگان، به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، گفت: گوشت خریداری‌شده از تولیدکنندگان، قابلیت دسته‌بندی، بسته‌بندی و فروش در داخل و خارج از کشور را دارد و بدین واسطه سود بیش‌تری به تولیدکنندگان می‌رسد.

خباز در ادامه، فقدان آموزش را مهم‌ترین مشکل در حوزه کشاورزی و دامداری دانسته و افزود: ما نباید انتظار داشته باشیم که بدون ارائه آموزش به کشاورزان، باغداران و دامداران، نتایج مطلوبی در این حوزه‌ها حاصل شود.

وی همچنین به اقدامات دولتی در ارتباط با تغییر الگوی آبیاری اشاره کرد و گفت: در حالی که تا کنون ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان، تحت سیستم‌های نوین آبیاری قرار گرفته‌اند، دولت تا سال آینده ۲۰ هزار هکتار دیگر از زمین‌های کشاورزی را به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورت توسعه آبیاری نوین، صادرات به موقع محصولات تولیدی، تأمین سود مطلوب و اتخاذ روش‌های پسندیده دانشگاهی و علمی برای کشاورزی، نسل‌های جدید نیز در این حوزه ورود پیدا خواهند کرد.

وی افزود: اعتبارات سال جاری و سال آینده، ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و باید بیش‌ترین بهره‌برداری را از این فرصت مهم داشته باشیم.

استاندار سمنان توانمندی استان در تولید گیاهان دارویی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با تمرکز بر این حوزه می‌توان مشاغل بسیاری را ایجاد کرد.

خباز با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای کاهش سطح زیر کشت محصولات همگام با افزایش تولید محصول، خواستار تداوم روند رشد بهره‌وری شد.

وی با یادآوری روایتی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص)، مبنی بر ضرورت کم مصرف کردن و بیش‌تر سود رساندن به اجتماع، این اصل را ترجمانی از بهره‌وری خواند و گفت: اقدامات مطلوبی در حوزه بهره‌وری توسط اداره‌کل جهاد کشاورزی به انجام شده است، اما این اقدامات کافی نیست.

استاندار سمنان همچنین ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته به منظور توسعه کشت گلخانه‌ای، گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف خود در این حوزه داریم.

خباز با بیان این که ما در حوزه اقتصاد باید دستمان به زانوی خود و نگاهمان به آسمان باشد، گفت: در این مسیر، همگرایی و انسجام و یاری رساندن به یکدیگر، اصولی ضروری هستند.

وی مدیریت صحیح آب‌های سطحی را نیز امری ضروری توصیف کرد و گفت: در استانی که با کمبود مواجه است، پسندیده نیست که حجم قابل توجهی از آب باران، در کویر به هدر برود.