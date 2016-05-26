وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان، واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری، علی نورزاد معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ظهر پنجشنبه وارد قزوین شدند و در شرکت هواپیمایی خدمات ویژه(فرودگاه کشاورزی) قزوین مورد استقبال فریدون همتی استاندار و معاونان استانداری قرار گرفتند.

شاهین مصطفی اف در هنگام ورود به قزوین در جمع خبرنگاران در خصوص هدف از سفر به استان گفت: مهمترین هدف ما از سفر به ایران فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به آذربایجان است تا بتوانیم به توسعه مناسبات کمک کنیم.

وی افزود: اراده روسای جمهوری ایران و آذربایجان توسعه مناسبات در همه زمینه ها بویژه شبکه حمل و نقلی است که امیدواریم طرح های در حال اجرا از جمله راه آهن بتواند در جابجایی کالا و مسافر نقش آفرین باشد.





مصطفی اف یادآورشد: در اجرای این شبکه ریلی حدود هشت کیلومتر در محدوده جمهوری آذربایجان است که یک پل هم باید ساخته شود وتازمان احداث این پل با حذف عوارض اجازه داده ایم کامیونهای ایرانی بدون پرداخت عوارض تا اولین ایستگاه داخل مرز ترددکنند.

وی بیان کرد: در سفر به استانهای قزوین و گیلان ضمن بازدید از مسیر اجرای شبکه ریلی قزوین به رشت و آستارا وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح را بررسی خواهیم کرد و تلاش می کنیم شرایط را برای بهره برداری از این راه آهن در سال جاری فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان اظهارداشت: ساخت راه آهن قزوین به رشت وآستارا می تواند در حمل و نقل کالا و مسافر و اتصال کریدور شمال به جنوب نقش مهمی ایفا کند.

وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان تصریح کرد سپس با استاندار قزوین درمورد توسعه همکاری های دوجانبه گفتگو کرد.