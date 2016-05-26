بیکاری معضل اصلی استان همدان است/ایجاد ماهانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰شغل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش شورائیان شهرستان همدان با اشاره به مناسبت های خرداد ماه و سالروز ارتحال امام(ره) گفت: بینش حضرت امام در رابطه با واگذاری کار به مردم از دوران قبل از انقلاب وجود داشت و در خود انقلاب و پس از آن نیز بسیار بارز بود.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) اعتقاد داشت مردم هر کاری بر عهده بگیرند به سرانجام می رسانند که این اعتقاد در رفتار مقام معظم رهبری نیز متبلور است، به ایستادگی مردم در برابر استکبار اشاره کرد و از حضور مردم در انتخابات سخن گفت و تاکید کرد: مردم در انتخابات با رای و نظر خود شایسته ترین ها را برمی گزینند.

استاندار همدان اظهارداشت: مردم ایران اسلامی بعد از حدود ۴۰ سال از عمر انقلاب همچنان از پای ننشسته و در هر شرایطی انقلاب و نظام را ارج می نهند.

وی در ادامه با اشاره به تعجب جهانیان از انقلاب پایدار اسلامی ایران که بر خلاف عمر کوتاه سایر انقلاب ها همچنان مستدام باقی مانده است، تاکید کرد: حضور مردم نشان دهنده بینش درست حضرت امام است که معتقد بودند مردم بهتر از هر مدیری می توانند امور محوله را اداره کنند.

بارزترین وجه انتخابات مردم، شوراها هستند

نیکبخت در ادامه با اشاره به نقش تاثیر گذار اعضای شوراها و بیان اینکه بارزترین وجه انتخابات مردم، شوراها هستند، گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا نزدیک ترین و در دسترس ترین نهاد مرتبط با مردم هستند که امیدواریم با مشارکت آنها بتوانیم در دولت تدبیر و امید خدمت گذار مردم باشیم.

استاندار همدان با اشاره به اینکه آسیب به شوراها زمانی رخ می دهد که اعضای شورا در ارتباط با یک امر خاص مثلا عملکرد شهردار تمرکز کنند و خود تفکر و بالندگی نداشته باشند، تاکید کرد: وظیفه شورا اندیشیدن و اجرایی کردن نظرات سازنده است.

وی تاکید کرد: از مشاوره های سازنده اعضای شورا استقبال می کنیم و اگر نظری درست باشد دلیلی برای اجرایی نشدن ندارد.

محمد ناصر نیکبخت با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاکید کرد: انتظار رهبر معظم انقلاب، عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است که یکی از ضروریات جامعه پویایی مانند ایران است که نمی خواهد دست نشانده و وابسته به دشمن باشد.

وی در ادامه گفت: حکومت ایران در زمان تحریم های ظالمانه به دنیا ثابت کرد که ایستاده است و در حال حاضر که شرایط اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی فراهم است قطعا دشمن را ناامید خواهد کرد.

همدان در صنعت گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی باید مقاوم سازی کند

استاندار همدان ضمن تاکید بر لزوم مقاوم سازی در بخش گردشگری در سال اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: همدان در صنعت گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی باید مقاوم سازی کند و در این زمینه نیازمند همکاری یکایک اعضای شوراها و شهرداران و مردم هستیم.

وی در ادامه با اشاره به جلساتی که در خصوص واحدهای تولیدی تعطیل شده برگزار شد و دیدار با مسئولان بانک ها تاکید کرد: از فروردین ماه ۹۳ ماهیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل در همدان ایجاد شده است اما متاسفانه همچنان بیکاری معضل اصلی استان و کشور است.

نیکبخت در ادامه اشاره به موضوع واحد های متخلف در امر اشتغال و بیمه نکردن کارکنان، از خبرنگاران در این زمینه درخواست همکاری لازم را داشت.

محمدناصر نیکبخت با اشاره به اتمام دوره فعالیت مجلس نهم شورای اسلامی و دوره چهارم مجلس خبرگان و شروع به کار مجلس دهم ضمن قدردانی از همکاری نمایندگان دوره نهم استان همدان در مجلس ابراز امیدواری کرد: بر اساس پیش بینی ها امیدواریم نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی که انسان های بسیار شایسته ای هستند طبق فرموده مقام معظم رهبری در خصوص این نکته که مجلس باید ریل گذار دولت باشد، همکاری بهتری با دولت داشته باشند.

وی همچنین از نماینده مردم همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، آیت الله رازینی قدردانی و برای نمایندگان دوره پنجم، آیت الله محمدی و آیت الله موسوی اصفهانی آرزوی سلامتی و توفیق کرد و گفت: امیدواریم با وحدت بوجود آمده بین این دو بزرگوار شاهد آرامش و هدایت گری توسعه استان باشیم.

استاندار همدان ضمن قدردانی از برگزاری اولین همایش شورائیان شهرستان همدان تاکید کرد: امسال سال عملکرد هاست و از اعضای شورا تقاضا دارم ما را کمک کنند تا خدمتگذار شایسته ای برای مردم باشیم.