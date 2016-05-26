آمایش سرزمین در دستور کار مدیران مازندران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی آمایش سرزمین و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بابیان اهمیت آمایش سرزمین و نقش آن در برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی، اظهار داشت: آمایش سرزمینی عبارت است از ارزیابی عوامل طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و...که به پایدارترین آرایش سه مؤلفه مهم اقتصادی یعنی جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی یک منطقه ختم میشود.
وی با تبیین سیاستهای کلان و اجرایی آمایش سرزمین برای اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: در بحث سازمان فضایی استان که بخشی از ارکان علم آمایش سرزمین را تشکیل میدهد، مازندران به سه منطقه و شش ناحیه تقسیمشده که هر منطقه توسط یکی از معاونین استاندار هدایت و مدیریت میشود و درهرمنطقه با توجه به ظرفیتهای مهم اقتصادی، اجتماعی امور زیربنایی با تکیهبر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و اجرایی می شود.
نبیان با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمین، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی بایستی آمایش سرزمین را بهصورت منطقهای مدنظر داشته باشند و در این راستا اولویتهای ویژهبرنامههای اجرایی را برپایه پنج اصل بنیادین، نیازهای انسانی، روابط پیشنیازی، اندازهگیری جمعیتی و اصول تعادل منطقهای استوار کنند.
معاون عمرانی استاندار، افزود: هر دستگاه اجرایی باید کار را با نمود استانی اجرا کند و از دوبارهکاری بپرهیزد و به برنامههای اقتصادی در زمینههای گردشگری، حملونقل و بوم گردی اولویت دهد و در هریک از موارد یادشده آمایش سرزمین باید نقش محوری داشته باشد.
مهندس نبیان، تصریح کرد: آمایش نقشه راه است و اساساً برای آسایش است و باید چراغ هدایت در استان باشد و مدیران باید برنامه آمایش سرزمین را بهعنوان یک منشور و دستور کار در دفترکارخود نصب و بطور روزانه آنها مدنظر قرار دهند.
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