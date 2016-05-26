مهلت ارسال آثاربه جشنواره «فیلم کوتاه و عکس»خراسان شمالی تمدید شد

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تاکنون ۴۵ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسالشده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای دریافت آثار جشنواره «فیلم کوتاه و عکس» بود، مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان تیرماه تمدید شد.
حیدری افزود: این جشنواره در دو بخش اصلی فیلم کوتاه و عکس و با موضوعات آزاد، چشمانداز، چراغ راه، فیلم اولیها و موضوعاتی در بخشهای ویژه پیشگیری از مواد مخدر و نماز برگزار میشود.
وی تصریح کرد: علاقهمندان برای شرکت و ارسال آثار خود به دبیرخانه این جشنواره میتوانند به انجمن سینمای جوانان ایران بجنورد مراجعه و یا با شماره ۳۲۲۴۹۲۲۰ تماس حاصل کنند.
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