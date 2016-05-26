به گزارش خبرگزاری مهر، خوان سیچلو مربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر لهستان و در آستانه مسابقات انتخابی المپیک اظهار کرد: چیزی که مهم است این که ما خیلی خوب با لهستان بازی کردیم و در یک دیدار دوستانه تیم قدرتمندی را شکست دادیم. از نظر من نتیجه مسابقه با لهستان خیلی مهم نیست.

وی افزود: ما درگیری‌های زیادی تا پایان مسابقات داریم. باید تیم را آماده نگهداریم و برای بازی‌های مختلف و شرایط حساس و حتی آسیب دیدگی ها برنامه داشته باشیم. ما می توانیم کار را با قدرت ادامه دهیم اما باید در گام نخست با استرالیا بازی خوبی داشته باشیم.

سیچلو با اشاره به حساسیت مسابقات انتخابی المپیک خاطرنشان کرد: ما تمرکز زیادی روی بازی ها داریم. باید بدانیم چکار انجام می دهیم و آن چه لازم است را اجرا کنیم. من فکر می کنم که تیم ایران شرایط خوبی دارد و می توانیم بازی های خیلی خوب و سطح بالایی را به نمایش بگذاریم. من خوشحالم که می توانیم به پیروزی های تیم ملی امیدوار باشیم.

مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: من حالا از بازیکنانم می خواهم که با تمرکز بالا و تلاش بیشتری تمرین کنند و تا پایان مسابقات انگیزه خود را از دست ندهند.