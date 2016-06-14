آیا بیرانوند انتظارات هواداران پرسپولیس را برآورده می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرسش امروز هواداران پرسپولیس اینست که آیا بیرانوند مشکل دروازه بانی پرسپولیس را حل خواهد کرد؟

تقریبا بعد از احمدرضا عابد زاده پرسپولیس در بخش دروازه‌بان وضعیت خوبی را سپری نکرد. در مقاطعی آودوکیچ و نیلسون کوریا و شاید حقیقی بد نبودند اما واژه خوب را نمی‌توان در مورد آنها به کار برد.

در واقع معمارزاده‌ها، مکانی‌ها و خیلی‌های دیگر آمدند اما نتوانستند هواداران این تیم را به داشتن یک دروازه بان شش دانگ و قوی امیدوار کنند.

چرخ گردان چرخیده و حالا نوبت به بیرانوند رسیده است، دروازه بانی که البته خیلی هم کم حاشیه نبوده است، از درگیری با هواداران استقلال و مصاحبه های متناقض در مورد استقلالی بودن و بعد پرسپولیسی بودنش بگیرید تا برسید به دعوا با سوشا در اردوی تیم ملی. بیرانوند با منصوریان هم مشکلات متعددی داشت او در نفت به دلیل عدم پرداخت حقوقش اعتصاب هم کرده بود.

این اتفاق‌ها درحالی رخ می‌دهد که بیرانوند هنوز در پرسپولیس کارش را شروع نکرده و حضور او و محبوب شدنش می‌تواند حواشی پیرامون او را چندین برابر کند.

البته از منظر فنی بیرانوند شاید از همه دروازه بان‌های سال های اخیر پرسپولیس بهتر باشد و شاید او بتواند تا سال‌ها خیال هواداران پرسپولیس را راحت کند اما پرسش اصلی اینجاست که آیا بیرانوند توانایی کنترل حاشیه های پیرامونش را با این عقبه و کارنامه خواهد داشت یا نه؟