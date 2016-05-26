۹۲ درصد زیرساخت های راه آهن قزوین به رشت، آستارا تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی روز پنجنشبه به همراه شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان به منظور بازدید از پروژه در حال ساخت راه آهن قزوین به رشت و استارا وارد شهر قزوین شد.

واعظی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اجرای شبکه ریلی بین ایران و آذربایجان گفت: خوشبختانه در مدت ۱.۵ سال گذشته حجم و سطح روابط ایران و جمهوری آذربایجان گسترش یافته وروسای جمهوری دو کشور شش بار با هم ملافت داشتند و مسئولان و وزرای دو کشور نیز در دیدارهای جداگانه برای توسعه روابط گام برداشتند.

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات تصریح کرد: در راستای تقویت مناسبات لازم است روسای کمیسیون های مشترک دو کشورنیز دیدار هایی داشته باشند و مسائل را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و روابط را تنظیم کنند لذا از دکتر مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان دعوت کردیم تا به ایران سفر کنند.

وی بیان کرد: چند هدف در این سفر پیش بینی شده که ابتدا آخرین وضعیت روابط و پیشرفت تصمیمات در کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان را بررسی می کنیم و در گام بعدی پیرو سفر سال گذشته الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به ایران و توافقی که با رئیس جمهور ما داشتند قراراست امسال سفر دکتر روحانی به آذربایجان و باکو صورت گیرد و تفاهم نامه هایی امضا شود که مقدمات کار را فراهم خواهیم کرد.

واعظی گفت: در سفر رئیس جمهور آذربایجان به ایران مقرر شد راه آهن ایران به آذربایجان متصل شود و کریدوری از هند تا اروپا ایجاد شود لذا یکی از برنامه های این هیئت بازدید از مسیر راه آهن قزوین به رشت است.

پیشرفت ۹۲ درصدی زیرساختهای شبکه ریلی

وی اضافه کرد: خوشبختانه زیرساختهای این پروژه ۹۲ درصد تکمیل شده و پیشرفت فیزیکی ساخت تونل ها و پل های مسیر هم ۹۰ درصد است و با تلاش و پیگیری وزرات راه و شهرسازی امیدواریم بتوانیم این راه را تا پایان امسال به مرحله بهره برداری برسانیم.

واعظی گفت: امتداد این راه آهن از رشت به آستارا بسیارمهم است لذا در سفر اخیر به آذربایجان و ملاقات بارئیس جمهوری این کشور با دستور آقای الهام علی اف دستور دادند یک اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری برای تسریع درتکمیل این پروژه تامین شود که می تواند سرعت کار را بالا ببرد.

راه آهن دوستی ایران و آذربایجان امسال تکمیل می شود

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: این شبکه ریلی که در واقع راه آهن دوستی دو کشوراست میتواند حمل و نقل استانهای قزوین، گیلان با آذربایجان رلا تسهیل کند و ارتباط کریدور شمال به جنوب را نیز متصل کند.

وی تصریح کرد: مسیر جابجایی، ابعاد پروژه، نحوه ساخت، پیشرفت فیزیکی و مسائل دیگر در این بازدید مورد توجه خواهد بود و امیدوار بتوانیم با سرعت بخشیدن به کار این پروژه را امسال افتتاح کنیم.

واعظی گفت: این مسیر راه آهن، شبکه حمل و نقلی بین ایران و آذربایجان و نیز جمهوری آذریابجان به آسیای مرکزی، خلیج فارس و شبه قاره هند را تسهیل کند و برای دسترسی و جابجایی ریلی جمهوری آذربایجان به آسیای مرکزی و خلیج فارس و شبه قاره هند تعیین کننده است و از طرفی برای ایران و روسیه و کشورهای قفقاز، گرجستان، دریای سیاه و اروپا نیز اهمیت بسزایی دارد.