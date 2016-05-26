به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری شیراز، علیرضا پاک‌فطرت در دومین جشنواره خوش حسابی شهرداری این شهر اظهار داشت: ۱۴ کیلومتر پایانی خط یک قطار شهری شیراز از میدان نمازی تا میدان الله، امسال به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: هم اکنون سه کیلومتر از خط دو قطار شهری شیراز در مسیر میانرود تا میدان امام حسین(ع) حفاری و برخی ایستگاه‌های آن در حال ساخت است که امید می رود در سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

شهردار شیراز ادامه داد: شهرداری شیراز سالانه فقط ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف نگهداری شهر در بخش پسماند، فضای سبز و آتش‌نشانی می‌کند.

پاک‌فطرت گفت: شهرداری شیراز سال گذشته یک نردبان ۵۵ متری را برای آتش‌نشانی این شهر در جهت اطفای حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه خریداری کرده است که نمونه آن را در کشور فقط آتش‌نشانی تهران در اختیار دارد.

وی همچنین از ساخت سبزراه‌هایی در ارتفاعات این شهر خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند دراین سبز‌راه‌ها یک روز کامل را راهپیمایی، کوهپیمائی و دوچرخه‌سواری کنند.

شهردار شیراز با بیان این که ۷۰درصد آلودگی کلان شهرها به سبب وسایل نقلیه است، خاطرنشان کرد: از آن‌جا که ایجاد فضای سبز باعث کاهش آلودگی هوا می‌شود، شهرداری در حال ساخت یک پارک ۵۸۰ هکتاری و چندین پارک ۵۰ هکتاری در شیراز است.

پاک‌فطرت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از ارکان توسعه پایدار شهری مشارکت مردمی است.

وی افزود: جشنواره‌هایی مانند این باعث می‌شود که شهروندان به شهرداری نزدیک‌تر و مسؤولان شهرداری نیز تشویق شوند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز نیز در این مراسم اظهار داشت: سال گذشته برای نخستین بار شورای شهر، شهرداری را مکلف کرد که بابت شهروندانی که عوارض نوسازی، خودرو و صنفی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، تمایزی قائل شود.

محمد حسن اسدی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۲۲ میلیون تومان و امسال نیز ۳۵۰ میلیون تومان جوایز خوش حسابی برای پرداخت‌کنندگان به موقع عوارض به صورت قرعه‌کشی در نظر گرفته شد.