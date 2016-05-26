محموله میلیاردی برنج قاچاق در دلیجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در این باره گفت:‌ ماموران پلیس آگاهی شهرستان دلیجان در عملیاتی موفق شدند یك دستگاه تریلی حامل كالای قاچاق را در یكی از محورهای مواصلاتی متوقف كنند.

وی ادامه داد:‌ در بازرسی از خودرو، ۲۴ تن برنج خارجی قاچاق كه در حدود یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده است كشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مركزی خاطر نشان كرد: در این عملیات راننده تریلی دستگیر و با تشكیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

واژگونی پراید یك کشته بر جای گذاشت

واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور باقر آباد - دلیجان، یك كشته برجای گذاشت.

براسا این گزارش در این در سانحه رانندگی که چهارشنبه شب، بر اثر واژگونی یك دستگاه خودروی پراید در محور باقرآباد – دلیجان به وقوع پیوست حادثه راننده خودرو مجروح و پس از انتقال به بیمارستان توسط نیروهای امدادی، به علت شدت جراحات وارده فوت شد.

علت این سانحه از سوی كارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلوی راننده خودروی پراید عنوان شد.