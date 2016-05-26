کسب و کارهای کوچک نجاتگر روستاهای همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش شورائیان شهرستان همدان با تاکید بر اینکه پشتیبانی و حمایت از شوراها، حمایت از رای مردم است، گفت: احترام به مردم مستلزم احترام به شوراهاست.

علی تعالی با قدردانی از توجه خاص استاندار همدان به نهاد شوراها، از تاثیر به سزای شوراها در امور استان سخن گفت و ادامه داد: یکی از راهبردهای اساسی فرمانداری بحث اقتصاد و اشتغال است که در اینگونه جلسات حداقل باید به این سئوال پاسخ دهیم که کدام دغدغه و مشکل برای ما مهمتر است.

فرماندار همدان با بیان اینکه بحث اشتغال و اقتصاد مهمترین معضل همدان به ویژه در حوزه روستایی است و به همین دلیل حدود ۱۰ سال است که زاویه دید مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال، با در نظر گرفتن بحث اشتغال و اقتصاد همراه است، گفت: در حوزه اشتغال زایی کسب و کارهای کوچک نجات گر روستاهاست.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه باید الگوی توسعه روستایی حوزه های ماموریتی خود را کشف و به عنوان راهبرد ارائه دهیم، تاکید کرد: در حوزه اشتغال زایی کسب و کارهای کوچک نجات گر روستاهاست.

علی تعالی در ادامه با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کلان اگر شکست بخوریم احتمال جبران کم است اما در کسب و کارهای کوچک با وام های چند ده میلیونی نیز اشتغال زایی کرده ایم و در صورت شکست قابل جبران خواهد بود، گفت: تاکنون با اقدامات عمرانی که در چند روستا از جمله «یکن آباد» در خصوص راه اندازی واحد های تولیدی و پرورش ماهی انجام شده به این توفیق رسیده ایم.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر لزوم توجه به کسب و کار های کوچک که از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کند، گفت: اعضای شورا حلقه اتصال مردم و مسئولین هستند و امیدواریم با استفاده از نظرات سازنده آنها بتوانیم خدمات شایسته ای به مردم ارائه دهیم.