علی بیداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بااهمیت خواندن دپارتمان اورژانس و پیچیدگی‌های این بخش از بیمارستان‌ها، بر لزوم توجه به قسمت‌های مختلف آن اعم از مبادی ورودی، راهروها، پذیرش، تریاژ، احیای تروما، نگهبانی، منطقه حاد، واحد نظارت و ... تأکید کرد و افزود: کلیه فضاهای این بخش باید به‌گونه‌ای باشد تا بهترین و مناسب‌ترین خدمات به بیماران ارائه شود.

بیداری ازدحام بخش اورژانس را از چالش‌های نظام تحول سلامت عنوان کرد و گفت: رقابتی شدن بیمارستان‌ها آموزشی در ارائه خدمات سلامت، افزایش انگیزه اعضای هیات علمی برای فعالیت‌های درمانی در بیمارستان‌ها و روند مسن شدن جامعه از دلایل ازدحام در اورژانس‌ها به شمار می‌آید.

وی با یادآوری اینکه درگذشته کمتر فرد مسنی به اورژانس مراجعه می‌کرد، خاطرنشان کرد: بیش از هشت درصد از مراجعات کنونی اورژانس را افراد مسن تشکیل می‌دهند.

رئیس انجمن طب اورژانس کشور، طب تدافعی یا همان عملکرد غیرتخصصی پزشکان را یکی از دلایل ازدحام طب اورژانس دانست و گفت: اثرات طب تدافعی بر مراقبت از بیمار اثراتی دارد که شامل افزایش هزینه‌ها، افزایش آمار بستری، افزایش بررسی‌های زائد از بیمار و افزایش دوره تحت نظر در اورژانس‌ها است.

بیداری، کاهش کیفیت مراقبت، افزایش خطاهای پزشکی، کاهش رضایتمندی مراجعین و افزایش هزینه- کرد مراقبت و ایجاد سیکل معیوب بستری را از عواقب ازدحام در بیمارستان‌ها عنوان کرد.