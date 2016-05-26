جایگاه شورای شهرستان همدان در تصمیم گیری ها مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد حسنی حلم پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین نشست شورائیان شهرستان همدان عنوان کرد: نامشخص بودن جایگاه شوراها در تصمیم گیری ها از مشکلات این نهاد مردمی است.

حسنی حلم یکی از معضلات شوراها را عدم جایگاه مناسب اعضای شورا در تصمیم گیری ها علی رغم اجازه ای که قانون به آنها داده است، دانست و گفت: این امراعضای شوراها را دلسرد می کند.

وی همچنین استحاله در کارهای روزمره شوراها، عدم پذیرش و همراهی بعضی مسئولین با اعضای شورا و مشکلاتی از این قبیل را از دیگر معضلات برشمرد و گفت: اگر بخواهیم به مردم احترام بگذاریم باید به شوراها احترام بگذاریم.

حسنی حلم با بیان اینکه امیدواریم با برگزاری چنین همایش هایی حداقل اعضای شورا همدیگر را بشناسند و همانطور که هر دوره شورا از دوره قبل بهتر بوده است، شورای دوره چهارم از پنجم عملکرد بهتری داشته باشد، گفت: باید برنامه ها به صورتی انجام شود که به جای پسرفت، پیشرفت کنیم.

وی با بیان اینکه در این همایش میزگردی با موضوع فرصت ها و چالش های پیش روی بخش ها و روستا ها برگزار خواهد شد، گفت: امیدواریم حداقل شاهد برگزاری چند همایش در سال لنگردر این زمینه باشیم.