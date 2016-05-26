طرح حفظ و تحکیم بنیان خانواده در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مزگان شریفی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی حفظ و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از تعارضات خانوادگی که با حضور مسئول بنیاد صیانت از خانواده برگزار شد، اظهار کرد: موضوع تحکیم بنیان خانواده در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به استناد قانون اساسی و هم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: در همین راستا براساس اهداف دولت و ابلاغیه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامه هایی در ارتباط با تحکیم بنیان و تسهیل ازدواج در دستور کار استان قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل پنج کمیته تخصصی در ذیل کارگروه امور بانوان و خانواده استان، عنوان داشت: یکی از این کمیته ها، مربوط به ازدواج و خانواده بوده که مسائل مربوط به ازدواج را در دستور کار جدی قرار داده است.

آموزش مهارت های زندگی به ۳۷۰۰ نفر

شریفی از آغاز طرح حفظ و تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از تعارضات خانوادگی در استان خبر داد و گفت: این طرح توسط کانون فرهنگی و اجتماعی گوهر الشریفه به صورت کاملاتخصصی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.

وی، میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح را ۱۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: قرار است این طرح در سال جاری در تمامی شهرستان های استان اجرا شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در قالب این طرح به سه هزار و ۷۵۰ نفر از زوجین، دختران و پسران جوان آموزش مهارت های زندگی و سلامت جنسی ارائه خواهد شد، بیان داشت: افراد در این دوره ها مهارت هایی از جمله مهارت خود آگاهی، ارتباط موثر، همدلی، روابط بین فردی، داشتن روابط سالم زنانشویی و رضایتمندی از ان را فرا خواهند گرفت.

آسیب های اجتماعی در جامعه زنجیره ای در هم تنیده شده است

شریفی با اشاره به وقوع قسمت اعظمی از طلاق ها در پنج سال نخست زندگی زناشویی، بیان کرد: بیشتر طلاق های کشور در سال های نخست زندگی رخ می دهد که این روند نگران کننده است و باید برای ان چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه فقدان عاطفی یکی از مواردی است که بنیان خانواده را دچار آسیب کرده است، بیان داشت: امروز آسیب های اجتماعی در جامعه زنجیره ای در هم تنیده شده و همه ان ها از جمله طلاق، بیکاری، اعتیاد و ... در نهایت به خانواده بازمی گردد.

روانشناس و کارشناس مسائل خانواده نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاصر طلاق در کشور بیداد می کند، اظهار کرد: خانواده ها روز به روز در حال از هم پاشیدن است.

حسنعلی میزرابیگی در ادامه به برخی از عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی اشاره کرد و گفت: نخستین موضوعی که در رابطه خود با همسر باید در نظر داشته باشید این است که مردم و زن در اسلام یکسان هستند و هیچ جای قرآن در مورد برتری زن یا مرد صحبت نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین در زندگی زناشویی هیچکدام از دو طرف نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر دو یکسان هستند.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه هیچگاه نباید همسر خود را با دیگری مقایسه کنید، ادامه داد: در صورتی که هر کدام از دو طرف چه زن و چه مرد با فرد دیگری مقایسه شود به طور حتم ان زندگی روبه زوال حرکت خواهد کرد.

وی، توجه به خواسته های جنسی همسر را یکی دیگر از عوامل موثر در تحکیم خانواده عنوان کرد و گفت: مسائل جنسی آنقدر مهم است که در اسلام از آن به عنوان عفیفه الهی یاد شده بنابراین توجه به خواسته های دو طرف نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده خواهد داشت.