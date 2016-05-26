به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان فراخوان علمی تخصصی تربیت که در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد انتظارات را برآورده کرده است، افزود: این سند در حقیقت توانمندی حوزه و دانشگاه در عرصه تربیت بوده و متأسفانه با وجود اینکه بعد از انقلاب تئوری پردازی‌های خوبی در عرصه‌های مختلف داشته‌ایم اما در این زمینه کار زیادی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ۸ فصل راهبردهای کلی و دورنمایی از حرکت آموزش و پرورش کشور را به تصویر کشیده است، بیان داشت: مبنای این سند بر اساس اسلام ناب و اسلام اجتهادی است که نظام علمی کشور باید بر این اساس استوار باشد.

امام جمعه قم، ادامه داد: نگاه سند تحول بنیادین به تربیت بر اساس یک تفسیر جدید از علم است که متفاوت با تفسیر علم از جهان غرب است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه این سند نگاه جامع به علم و معرفت بشری است و تجربیات علمی دنیا را نفی نمی‌کند، افزود: این سند در عین حال حصر روش‌های علمی را پرهیز می‌دهد که این نگاه باید در مقاطع مختلف تحصیلی تعمیم داده شود.

وضعیت پژوهش و تحقیق در کشور مناسب نیست

وی در ادامه وضعیت پژوهش و تحقیق را در کشور مناسب ندانست و افزود: اقدامات خوبی در این عرصه صورت گرفته است اما کافی و مطلوب نیست و نظام آموزش و پرورش ما ‌باید مقوله پژوهش را در همه برنامه‌های خود در دستور کار قرار دهد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز جریان بی منطقی که در سیستم آموزشی عربستان وجود دارد جهان را به آشوب کشیده است، بیان داشت: در کتاب‌های مدرسه و دانشگاه عربستان سعودی تفکر وهابیت ترویج داده می‌شود و به جهان پمپاژ می‌شود.

وی ابراز داشت: این در حالی است که در متون درسی و دانشگاهی ایران هیچ‌گاه اختلاف‌افکنی‌های دینی، قومی و قبیله‌ای را شاهد نبودیم و دیگران را به جنگ دعوت نکرده‌ایم.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: به مهمانان و مسئولان کشورهای خارجی گفته‌ایم که متون درسی ایران و عربستان را با هم مقایسه کنید که در این صورت خواهید فهمید که تفکر تروریستی و تکفیری از دل متون درسی کدام کشور بیرون می‌آید و به سایر مناطق کشیده می‌شود.

بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طلاب خارجی ۱۳۰ کشور دنیا با زبان فارسی آشنا شدند

عضو شورای انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه جامعه المصطفی العالمیه در طول سال‌های فعالیت خود بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طلاب خارجی ۱۳۰ کشور دنیا را با زبان فارسی آشنا کرده است، افزود: این دانشجویان و طلاب برای تحصیل در ایران زبان و ادبیات فارسی را آموخته‌اند و انتظار می‌رود که بر زبان و ادبیات فارسی خودمان بیشتر تأکید کنیم.

وی با بیان اینکه تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص وجود زبان‌های مختلف در آموزش و پرورش این است که نباید علم را محصور در یک زبان کنیم، افزود: هر چند که امروز یکی از زبان‌های مهم علمی زبان انگلیسی است اما رهبری معتقد هستند که نباید دنیای علم تنها با یک زبان و پرچم همه را خود هضم کند.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: زمینه ایجاد تنوع زبانی در آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد و این امر لازم است در دستور کار وزارتخانه باشد.