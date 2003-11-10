دانش آموزان ابتدايي ، ماهانه 14 ليتر شير رايگان مي خورند

رياض غيرتمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن تاكيد بر اينكه شير به صورت رايگان در مدارس كشور به دانش آموزان داده مي شود ، افزود: در حال حاضربه جز تهران ، مازندران ، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي بقيه استان ها سهميه شيررايگان دريافت مي كنند ، چنانچه در مدرسه اي براي سهميه شير دانش آموزان هزينه اي دريافت مي شود مردم مي توانند خبر دهند تا برخورد شود.

وي همچنين درباره لوله كشي صابون مايع مدارس گفت: در حال حاضر 20 درصد مدارس كشور داراي تجهيزات لوله كشي صابون مايع هستند كه اين مقدار تا پايان سال جاري به 50 درصد خواهد رسيد.

مدير كل دفتر بهداشت و تغذيه مدارس كشور افزود: براي افزايش تجهيزات لوله كشي صابون مايع بودجه اي درنظر گرفته شده كه با مساعدت استان هاي كشور و پرداخت 50 درصد از هزينه ها صرف تجهيز اين لوله كشي خواهد شد.

وي همچنين ضمن اعلام اين خبر كه 4 هزار مدرسه ابتدايي تحت پوشش طرح مهارت هاي زندگي قرار گرفتند ، ادامه داد: در اين طرح دانش آموزان با مهارت هاي اساسي زندگي و اجتماعي شدن ، چگونه انديشيدن ، تصميم گيري ، برقراري ارتباط با ديگران و پيشگيري از خطراتي كه روان آنها را تهديد مي كند ، آشنا مي شوند.