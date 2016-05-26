منطقه ویژه اقتصادی عامل محرکه توسعه استان سمنان قلمداد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا خباز در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان گرمسار، سمنان و دامغان در محل استانداری با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی سنگ بنا و عامل محرکه توسعه در استان قلمداد می شوند، افزود: به دلیل نزدیکی و همجواری با تهران و وجود بازار مصرف که پتانسیل بسیار مناسبی است باید مناطق ویژه اقتصادی در استان فعال شود و به صورت جدی مسائل و مشکلات راه اندازی و فعالیت آنها مورد بررسی قرار گیرد تا با کمک دستگاه های مربوطه بزودی شاهد سرمایه گذاری سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی گرمسار، سمنان و دامغان باشیم.

وی هدف دولت را حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای فعالیت دانست و افزود: در این خصوص سایت طراحی شده برای ثبت نام واحدهای تولیدی دچار مشکل که تاکنون 90 نفر از صاحبان واحدهای کوچک و متوسط در سطح استان برای پیگیری مسائل و مشکلاتشان در این سایت ثبت نام کرده اند.

استاندار سمنان همچنین منطقه ویژه اقتصادی را یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: امروز در دوران پسابرجام فضای خوبی برای استقبال از سرمایه گذاران ایجاد شده است که باید به سرعت مناطق ویژه اقتصادی در گرمسار، سمنان و دامغان برای جذب سرمایه گذاران آماده باشد.