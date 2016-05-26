هدف دشمن از نفوذ تهی کردن نظام از عناصر قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان منتخب ملت در پنجمین دوره مجلس خبرگان، این مجلس را پدیده ای واقعاً عظیم خواندند و با تبیین «هویت و مسیر انقلابی» این مجلس، تأکید کردند: تنها راه بقا و پیشرفت نظام و تحقق اهداف انقلاب، «اقتدار حقیقی کشور» و «جهاد کبیر» یعنی تبعیت نکردن از دشمن است.

ایشان با سپاسگزاری به درگاه پروردگار برای انتخابات خوب، استقبال وسیع مردم و تشکیل مجلس وزین و محترم خبرگان افزودند: مجلس خبرگان موهبتی الهی است و حتی صرف نظر از وظایف خود در قانون اساسی، پدیده ای عظیم و تأثیرگذار به شمار می رود.

رهبر انقلاب، شکل گیری مجموعه "منتخب و مورد وثوق مردم" از علما و صاحبنظران دینی و علمی را فی نفسه حائز اهمیت فراوان دانستند و افزودند: این مجموعه برجسته و متعالی دارای ظرفیتی عظیم برای تبادل نظر، هماهنگی و فعالیت تأثیرگذار است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ارتباط علما و فضلای عضو مجلس خبرگان با قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور و قدرت تأثیرگذاری آنها در افکار عمومی خاطرنشان کردند: نباید این مجموعه تا هنگام سر رسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف مصرح در قانون اساسی بی تحرک بماند.

ایشان، «هم اندیشی درباره مسائل مختلف»، «تمرکز بر مسائل مورد نظر»، «اعلام مواضع و خواسته ها» و «شکل دهی نوعی گفتمان و مطالبه عمومی» را از ظرفیتهای مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: در صورت تحقق این هدف، قوای مختلف و مسئولان و مجریان نیز به طور طبیعی برای تأمین آن مطالبه حرکت خواهند کرد.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه مسیر و اهداف مجلس خبرگان باید همان مسیر و هدفهای انقلاب باشد، افزودند: «حاکمیت اسلام»، «آزادی»، «استقلال»، «عدالت اجتماعی»، «رفاه عمومی»، «ریشه کنی فقر و جهل»، «مقاومت در مقابل سیل بنیان کن فسادهای اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در غرب» و «ایستادگی در مقابل سلطه جبهه استکبار» از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ملت ایران است.

ایشان، سلطه گری را ذات و طبیعت استکبار خواندند و خاطرنشان کردند: جبهه استکبار ذاتاً به دنبال فراگیر کردن سلطه بر ملتهاست و هر کشور و ملتی مقاومت نکند، در دامهای آن اسیر می‌شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، اسلام را بدون تردید، قلع و قمع کننده ظلم و استکبار خواندند و افزودند: البته آن اسلامی می تواند در مقابل زورگویان جهانی مقاومت و جبهه سلطه را نابود کند که به صورت یک نظام حکومتی استقرار یافته و دارای ابزارهای قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای باشد.

ایشان، حفظ انقلاب را دشوارتر از ایجاد آن خواندند و در تشریح چگونگی مواجهه صحیح با جبهه ظالمان جهانی افزودند: دشمنان ملت ایران ابتدا تهاجم سخت را در دستور کار قرار دادند؛ جنگ تحمیلی ۸ ساله، شورشهای اوایل انقلاب، حمایت از گروهکهای تروریستی، حمله به سکوهای نفتی ایران و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از نمودهای این تهاجم بود که به یاری پروردگار و در پرتو هیبت الهی امام خمینی و صبر و مقاومت ملت، به شکست دشمنان انجامید.

رهبر انقلاب، «حمله نرم» را مرحله دیگری از تهاجمات بی وقفه زورگویان جهانی خواندند و خاطرنشان کردند: تحریم مستمر اقتصادی، حملات پیوسته سیاسی، تبلیغات اغواگر و زدن عقبه های جمهوری اسلامی در دیگر کشورها از روشهای مرحله دوم تهاجم دشمنان است که به فضل الهی و پایداری ملت و مسئولان به نتایج مورد نظر آنان منجر نشده است.

حضرت آیت الله خامنه ای مرحله سوم تهاجم دشمنان یعنی "نفوذ"را بسیار خطرناک و ادامه همان جنگ نرم برشمردند و تأکید کردند: استکبار در راهبرد نفوذ چند هدف اصلی را دنبال می کند: "تأثیرگذاری در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر"، "تغییر باورهای مردم" و "تغییر محاسبات و مواضع مسئولان".

ایشان، حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روشهای جاری بیگانگان خواندند و تأکید کردند: هدف اصلی دشمنان در این مرحله از جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر این هدف محقق و جمهوری اسلامی از عناصر قدرت تهی شود، از بین بردن آن، یا تغییر اساسیِ جهتِ حرکت آن، کار دشواری نیست، به همین علت است که تأکید می کنیم تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته های آن، «جهاد کبیر» است.

حضرت آیت الله خامنه ای پس از تبیین مسیر حرکت انقلابی مجلس خبرگان افزودند: نوآوریهای منضبط دینی به وسیله عناصر با سواد و دارای قدرت استنباط و التیام بخشیدن به زخمهایی که دشمن وارد می کند از جمله «تفرقه مذهبی و طائفی»، «اختلافات جناحی» و «ایجاد دو قطبی های مصنوعی در کشور»، از دیگر وظایف مجلس خبرگان است.

ایشان، خطاب به منتخبان ملت در مجلس پنجم خبرگان تأکید کردند: ایستایی جایز نیست؛ اصل تحول و پیشرفت را برای تحقق اهداف اسلام و انقلاب همواره به طور جدی مورد نظر داشته باشید.

بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب به تشریح وظایف عمومی مسئولان در این برهه زمانی اختصاص داشت.

ایشان، مقتدر شدن حقیقی کشور را تنها راه «بقا، پیشرفت و تحقق اهداف انقلاب و ملت» برشمردند و افزودند: همه مسئولان و دستگاهها در این مسیر وظایفی دارند که باید به طور جدی به آن عمل کنند.

رهبر انقلاب، اقتدار کشور را موجب امتیازگیری حتی از قدرتهای اصلی جهان خواندند و خاطرنشان کردند: در غیر این صورت، حتی دولتهای ضعیف و حقیر هم طلبکار ملت ایران می شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح یک نمونه از امتیازگیری از دشمن در پرتو اقتدار کشور افزودند: دوستان عزیز ما می گویند در مذاکرات هسته ای امتیاز گرفتیم و طرفهای مقابل صنعت هسته ای ایران را پذیرفتند؛ این مسئله البته بعد از عینی شدن اقتدار ایران یعنی غنی سازی ۲۰ درصد حاصل شد، چرا که همه می دانند در غنی سازی، رسیدن به ۲۰ درصد دشوارترین مرحله کار است.

رهبر انقلاب، «تولید ۱۹ هزار سانتریفیوژ نسل اول»، ]به کارگیری ده هزار سانتریفیوژ»، «تولید نسلهای دوم، سوم و چهارم سانتریفیوژ» و «کارخانه تولید آب سنگین» را از دیگر نمودهای قدرت هسته ای ایران خواندند و افزودند: دشمن که زمانی حاضر نبود وجود حتی یک سانتریفیوژ را در ایران بپذیرد، پس از مواجه شدن با قدرت هسته ای کشور، مجبور به پذیرش شد؛ در واقع این امتیاز را امریکایی ها ندادند بلکه ما در پرتو قدرت خود گرفتیم.

رهبر انقلاب افزودند: ان شاء الله با عینی شدن نتایج اقتصاد مقاومتی و قدرت گیری اقتصاد کشور، دشمن بی اثر بودن حربه تحریم را نیز درک خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، مطالبه و پیگیری تحقق عناصر درونی اقتدار از مسئولان و دستگاهها را از جمله ظرفیتهای مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: این جمع با عظمت می تواند در این روند نیز تأثیرگذار باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تقوا، شجاعت، بصیرت، صراحت به وقت لازم، نهراسیدن از سرزنش دیگران و شناخت صحیح و دقیق از جبهه دشمن و سازوکارهای آن را از ملاکهای اصلی انقلابی بودن برشمردند.

ایشان خاطرنشان کردند: گاهی دشمن با هدف خاصی، کارهایی با ظاهر مثبت انجام می دهد که در داخل ایران با استقبال روبرو می شود اما اگر هدف واقعی او را درک کرده باشیم، فریب نخواهیم خورد.

توصیه آخر رهبر انقلاب به منتخبان مردم در مجلس خبرگان اعتماد به نفس درونی و مراقبت از انهزام روحی بود.

ایشان خاطرنشان کردند: مراقب ترس و انهزام درونی خود باشید، زیرا در این صورت در صحنه عمل هم شکست خواهید خورد.

رهبر انقلاب همچنین در ابتدای سخنانشان با خوش‌آمدگویی به اعضای جدید مجلس خبرگان به خصوص مجتهدان جوان و پرنشاط، یاد در گذشتگان این مجلس به ویژه مرحوم آیت الله واعظ طبسی را گرامی داشتند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان با قدردانی از پیام الهام‌بخش رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس خبرگان، فضای این مجلس را آرام و منضبط خواند و با اشاره به جایگاه ویژه مجلس خبرگان گفت: این مجلس در افکار عمومی دارای وجاهت است.

رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه باید در هر مسئولیتی رسالت خود را به گونه‌ای انجام دهیم که موجب رضایت خداوند و مردم شود، خاطرنشان کرد: «رویکرد انقلابی» را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان نیز در گزارشی با اشاره به نطق‌های نخستین اجلاس مجلس خبرگان، گفت: «لزوم انقلابی بودن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن»، «تاکید بر تحرک همه دستگاه‌ها در اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب» و «ضرورت پرهیز همگان به ویژه مسئولان از بیان مطالبی که در جامعه القای دو قطبی می‌کند» از مهمترین مباحث نطق‌های اعضای مجلس خبرگان بود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: اعضای مجلس خبرگان نسبت به معضلات کشور از جمله کاستی‌های فرهنگی، مشکلات معیشتی و اقتصادی، اشتغال جوانان، رکود، قاچاق، محقق نشدن اقتصاد مقاومتی، اجرایی نشدن بانکداری اسلامی، بروز تفکرات انحرافی و افراطی، آسیب‌های فضای مجازی و مشکلات استان‌های مرزی دغدغه و مطالبه داشتند.