۷۰۰۰ مورد نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی دو ماه سال جاری هفت هزار و ۵۸۶ فقره نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌گرفته است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۱۶۲ پرونده تخلف تشکیل‌شده که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده ۲۸۵ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۳۵۱ ریال بوده است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان تعداد شکایات مردمی واصله به سازمان صنفی در دو ماه امسال را ۱۸۹ مورد، منجر به تخلف ۶۹ مورد و رضایت از شاکی را ۱۳۸ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: بیشترین تخلفات در حوزه کالا است.

محمدی تصریح کرد: نداشتن پروانه کسب، درج نکردن قیمت و نصب نرخ نامه، صادر نکردن صورتحساب و گران‌فروشی مهم‌ترین تخلفات در این مدت است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: این مجمع برای برقراری آرامش روحی و روانی در جامعه، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور ویژه‌کاری خود قرار داده است.

محمدی بابیان اینکه مردم استان به‌محض برخورد با هرگونه تخلف از واحدهای صنفی، گزارشات لازم را به سازمان ارائه دهند، افزود: مجمع امور صنفی استان زنجان در ماه رمضان نظارت لازم را از واحدهای صنفی داشته و برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه خواهد داشت.