به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: دانشآموزانی که در مدارس شبانهروزی هوراند تحصیل میکنند محروم هستند که برای رفع این مشکل منابع مالی جهت افزایش سرانههای آنها تخصیص خواهد یافت و همچنین پژوهش سرای دانشآموزی هوراند به تجهیزات جدید مجهز میشود.
وی اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش شهرستان هوراند با شاخصههای تعیینشده و تمامی ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی، پرورشی اداری و مالی مستقل اداره میشود و برخی از اقدامات از طریق اداره کل صورت میگیرد.
پاشایی با اشاره به اینکه توسعه بخش غیردولتی و مشارکت گیری در شهرستان هوراند تأکیدداریم، گفت: به همت مسئولان شهرستان اولین جشنواره خیرین مدرسهساز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هوراند برگزارشده البته فضاهای آموزشی این شهرستان از قدمت بالایی برخوردار هستند و با منابع مالی محدود دولت نمیتوان نسبت به بازسازی و تجهیز فضاهای آموزشی اقدام کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بابیان اینکه بخش مشارکتهای خیرین و مردم برای تجهیز فضاهای آموزشی در شهرستان هوراند فعالشده است، افزود: با سیاستی که دولت تدبیر و امید اتخاذ کرده حتی برای یک دانشآموز در روستاها کلاس تشکیل میشود تا اینکه دانشآموزی از تحصیلات بازنماند.
پاشایی اضافه کرد: نکته قابلتوجه دیگر پوشش کامل تحصیلی برای جلوگیری از تولید بیسوادی در شهرستان هوراند است خوشبختانه تمامی افراد شش سال تمام که پا به سن تحصیلات در مدارس گذاشتهاند توسط آموزش و پرورش هوراند تحت پوشش قرارگرفتهاند و آمار ۶۷ درصد بیسوادی مربوط به قبل از ارتقاء به شهرستان بوده و در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در راستای ریشهکنی بیسوادی برداشتهشده که موجب کسب رتبههای برتر یکی از شهرستانهای در حوزه سوادآموزی شناختهشده است.
وی با تأکید بر اینکه به دلیل تعداد شاغلین فرهنگی در شهرستان هوراند کمتر از حد نساب بوده و بر اساس شاخصهها نمیتوان خانه معلم احداث کرد ولی ما برای این شهرستان که جزو مناطق محروم به شمار میرود خانه معلم از محل منابع داخلی آموزشوپرورش آذربایجان شرقی احداث میشود، افزود: همچنین منابع مالی جهت تجهیز امکانات مدارس و آزمایشگاه در اختیار مدیریت آموزش و پرورش قرار خواهیم داد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مدارس شبانهروزی هوراند از سرانه بسیار کمی برخوردار هستند، تصریح کرد: دانشآموزانی که در مدارس شبانهروزی هوراند تحصیل میکنند محروم هستند که برای رفع این مشکل منابع مالی جهت افزایش سرانههای آنها تخصیص خواهد یافت و همچنین پژوهش سرای دانشآموزی هوراند به تجهیزات جدید مجهز میشود.
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