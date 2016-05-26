به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در جمع روسای ادارات پلیس آگاهی استان هرمزگان، اظهار داشت: مقابله و مبارزه جدی و ریشه ای با قاچاق کالا نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی در جلسه ای که با حضور روسای ادارات پلیس آگاهی استان برگزار شده بود، تصریح کرد: در این برهه زمانی دشمنان این مرز و بوم از هر سمت و سویی چشم طمع و ضربه زدن به جامعه را دارند که میطلبد پلیس آگاهی و مجموعه اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش به مقوله قاچاق بپردازد.
سردار مقیمی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، ناجا به نحو احسن انجام وظیفه کرده که برگ زرینی در کارنامه پلیس است و این مهم جز با همکاری و همدلی سایر دستگاههای مرتبط میسر نمیشود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنای کار را بر کشف کالای قاچاق نگذاشتهایم بلکه بنای کار عدم ورود کالای قاچاق به کشور است، اظهار داشت: مبارزه با کالای قاچاق تنها وظیفه پلیس آگاهی نیست و این امر با همکاری دیگر یگانهای انتظامی و مسئولان مربوطه محقق میشود.
سردار مقیمی بابیان اینکه در بحث کشف کالای قاچاق باید به صورت عمقی کار شود بهطوریکه سازمان جرم، شناسایی و متلاشی شود، تاکید کرد: در خصوص کشف کالا و بهطور کلی مقوله قاچاق، باید اتاق فکر ویژه تشکیل داد و از مهندسی معکوس استفاده کرد.
نظر شما