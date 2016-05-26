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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

رئیس پلیس آگاهی کشور:

باید از ورود محموله‌های قاچاق به کشور جلوگیری شود

باید از ورود محموله‌های قاچاق به کشور جلوگیری شود

بندرعباس- رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنای کار نباید تنها بر کشف کالای قاچاق باشد گفت: بنای کار جلوگیری از ورود محموله های قاچاق به کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در جمع روسای ادارات پلیس آگاهی استان هرمزگان، اظهار داشت: مقابله و مبارزه جدی و ریشه ای با قاچاق کالا نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

وی در جلسه ای که با حضور روسای ادارات پلیس آگاهی استان برگزار شده بود، تصریح کرد: در این برهه زمانی دشمنان این مرز و بوم از هر سمت و سویی چشم طمع و ضربه زدن به جامعه را دارند که می‌طلبد پلیس آگاهی و مجموعه اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش به مقوله قاچاق بپردازد.

سردار مقیمی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، ناجا به نحو احسن انجام وظیفه کرده که برگ زرینی در کارنامه پلیس است و این مهم جز با همکاری و همدلی سایر دستگاه‌های مرتبط میسر نمی‌شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنای کار را بر کشف کالای قاچاق نگذاشته‌ایم بلکه بنای کار عدم ورود کالای قاچاق به کشور است، اظهار داشت: مبارزه با کالای قاچاق تنها وظیفه پلیس آگاهی نیست و این امر با همکاری دیگر یگان‌های انتظامی و مسئولان مربوطه محقق می‌شود.

سردار مقیمی بابیان اینکه در بحث کشف کالای قاچاق باید به صورت عمقی کار شود به‌طوریکه سازمان جرم، شناسایی و متلاشی شود، تاکید کرد: در خصوص کشف کالا و به‌طور کلی مقوله قاچاق، باید اتاق فکر ویژه تشکیل داد و از مهندسی معکوس استفاده کرد.

کد مطلب 3668843

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