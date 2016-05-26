طواف هشت ستاره مدافع حرم بر گرد خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه پیکر مطهر هشت شهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون، از مهدیه به سمت حرم مطهر با حضور خیل عظیم مردم شهید پرور مشهد و خانواده های معظم ایشان تشییع شد.

سیداسدالله حسینی، کاظم رحیمی، محمدعلی رمضانی، سلطانعلی احمدی، مصطفی مقدم، عبدل حسن محمدی، سیدحسن موسوی، مرتضی رجبی هشت شهیدی بودند که در این مراسم پس از پابوسی امام هشتم به خاک سپرده شدند.

نکته قابل تامل در این مراسم حضور تنها چند نفر از مسئولان نهادهای مرتبط و غیبت مسئولان ارشد شهری و استانی بود که انتظار می رفت حداقل برای دقایقی برای تسکین آلام خانواده های این عزیزان و احترام و بزرگداشت این شهدای گرانقدر در این مراسم حضور داشته باشند.