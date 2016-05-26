۲۵۰هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین خریداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین، محمود محمودی در این باره اظهار کرد: ۲۹ مرکز برای خرید محصول گندم کشاورزان استان پیش بینی شده است.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه پارسال ۱۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان در طرح خرید تضمینی مورد خریداری قرار گرفت، افزود: امسال نیز سهمیه ای که وزارت جهاد کشاورزی برای قزوین در این طرح تعیین کرده بود شامل خرید ۱۷۰ هزار تن گندم می شد اما با توجه به بارندگی های مناسب و تولید خوب محصول، این رقم به ۲۵۰ هزار تن افزایش یافت.

وی با بیان اینکه برای خرید بدون مشکل محصول گندم کشاورزان استان نشست های هماهنگی لازم بین جهاد کشاورزی با شرکت غله و خدمات بازرگانی، بانک کشاورزی، تعاون روستایی و سازمان حمل و نقل جاده ای برگزار شده است، اظهار کرد: نظارت های لازم نیز بر روند خرید گندم در استان پیش بینی شده تا کشاورزان در این خصوص دچار مشکل و مانع نباشند.

محمودی با اشاره به برداشت محصول گندم از اواخر ماه جاری، اظهار کرد: از نیمه دوم خرداد ماه، ۲۹ مرکز یاد شده آماده تحویل و دریافت محصول گندم کشاورزان هستند.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های سازمان جهاد کشاورزی قزوین در خصوص چگونگی پرداخت هزینه فروش محصول گندم به کشاورزان نیز گفت: در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارائه آن به شرکت غله، بانک عامل می تواند پس از ۴۸ ساعت هزینه فروش محصول گندم را به حساب کشاورزان واریز کند.

محمودی اظهار کرد: تاکید مسئولان ارشد استان این بوده است که پرداخت هزینه فروش محصول گندم کشاورزان، در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد.

وی در ادامه از کشاورزان خواست مبارزه با آفت سن گندم را جدی بگیرند، چرا که استاندارد خرید محصول تضمینی سن زدگی زیر دو درصد است و اگر این رقم بیش از مقدار یاد شده باشد کشاورزان در فروش محصول خود با مشکل روبرو خواهند شد.

استان قزوین دارای ۴۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این رقم معمولا نزدیک به ۱۴۰ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص می یابد.