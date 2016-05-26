به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر پنجشنبه در کارگروه ارتقا وضعیت امور اجتماعی و فرهنگی و سلامت استان همدان عنوان کرد: مسایل و آسیب های اجتماعی از مباحثی است که امروز به عنوان دغدغه ای برای مجموعه مسئولین کشور مطرح می شود.

وی با بیان اینکه تمامی مسئولان نظام موظفند تصمیماتی برای حل این معضلات داشته باشند و گزارش هایی مبنی بر رسیدگی به این آسیب ها را به رهبر انقلاب تقدیم کنند، افزود: ستاد بازسازی سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشین یک از متوليان این کار است.

وی با بیان اینکه باید ستاد بازسازی سکونت گاه های غیر رسمی به لحاظ منابع مالی، ساختاری و جایگاه تقویت شوند، ادامه داد: آسیب هایی که ما هر روز شاهد آن هستیم چالش هایی را در جامعه ایجاد کرده است.

ابراهیم الهی تبار با تاکید بر اینکه باید روند این آسیب ها را متوقف کرده و سرعت آن را کاهش دهیم، اعلام کرد: باید کارهایی برای این سکونت گاه های غیر رسمی انجام شود که اثربخش باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با بیان این موضوع که ۵ اولویت در حوزه آسیب های اجتماعی مشخص شده است، افزود : طلاق، اعتیاد، سکونتگاه های غیررسمی، فساد و بی بندو باری و مناطق بحرانی شامل این اولویت ها است.

وی با توضیح در خصوص مناطق بحرانی عنوان کرد: در تمام کشور مشکلات و آسیب ها به یک میزان تقسیم نشده و در برخی از استان ها و شهرها این نرخ درصدی بالاتر است که به این مناطق، مناطق بحرانی گفته می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با اظهار به اینکه بهترین و قوی ترین فرصت در این است که از اعتبارات ملی برای اجرای این گونه پروژه ها استفاده کنیم، گفت:۷ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۵ برای طرح های اجتماعی استان همدان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال ایده ها و طرح های خلاقانه در راستای بهبود وضعیت مناطق حاشیه نشینی هستیم، تاکید کرد: دغدغه‌ها در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه باشد.