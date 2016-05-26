۲۳ هزار و ۹۵۷ کارت ملی هوشمند در خراسان شمالی تعویض و صادر شد

علی زاهدی نیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر صدور بیش از ۲۳ هزار کارت ملی هوشمند در دو ماه نخست امسال، ۴۸ هزار و ۶۱۹ نفر نیز برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبتنام کرده اند.
وی تصریح کرد: هماکنون ۷۶۸ هزار نفر بالای ۱۵ سال در استان وجود دارند که واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند.
مدیرکل ثبتاحوال استان خراسان شمالی گفت: هماکنون در خراسان شمالی، برای صدور کارت هوشمند ۱۱۳ نفر در قالب ۱۱ اداره ثبتاحوال خدمترسانی میکنند.
زاهدی نیا خاطرنشان کرد: در کارتهای هوشمند ملی علاوه برعکس، اطلاعات بیومتریکی (اثرانگشت) روی کارت قرار میگیرد که بهصورت الکترونیکی قابلبررسی است.
وی گفت: از آغاز اجرای طرح صدور کارت ملی تاکنون ۱۳۸ هزار و ۷۴۲ کارت ملی هوشمند در استان صادرشده است.
مدیرکل ثبتاحوال خراسان شمالی به تمام افرادی که سال ۹۳ درخواست کارت ملی دادهاند گفت: کارت ملی تمام این افراد صادرشده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری فرصت دارند برای دریافت کارت ملی خود اقدام کنند در غیر این صورت کارت ملی آنها باطل و ملزم به پرداخت هزینه دوباره برای صدور کارت ملی هستند.
نظر شما