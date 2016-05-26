  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

طی دو ماه نخست امسال؛

۲۳ هزار و ۹۵۷ کارت ملی هوشمند در خراسان شمالی تعویض و صادر شد

۲۳ هزار و ۹۵۷ کارت ملی هوشمند در خراسان شمالی تعویض و صادر شد

بجنورد- مدیرکل ثبت‌احوال خراسان شمالی گفت: طی دو ماه نخست امسال در استان ۲۳ هزار و ۹۵۷ کارت ملی هوشمند برای سنین ۱۵ سال به بالا تعویض و صادر شده است.

علی زاهدی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر صدور بیش از ۲۳ هزار کارت ملی هوشمند در دو ماه نخست امسال، ۴۸ هزار و ۶۱۹ نفر نیز برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت‌نام کرده اند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۷۶۸ هزار نفر بالای ۱۵ سال در استان وجود دارند که واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان خراسان شمالی گفت: هم‌اکنون در خراسان شمالی، برای صدور کارت هوشمند ۱۱۳ نفر در قالب ۱۱ اداره ثبت‌احوال خدمت‌رسانی می‌کنند.

زاهدی نیا خاطرنشان کرد: در کارت‌های هوشمند ملی علاوه برعکس، اطلاعات بیومتریکی (اثرانگشت) روی کارت قرار می‌گیرد که  به‌صورت الکترونیکی قابل‌بررسی است.

وی گفت: از آغاز اجرای طرح صدور کارت ملی تاکنون ۱۳۸ هزار و ۷۴۲ کارت ملی هوشمند در استان صادرشده است.

مدیرکل ثبت‌احوال خراسان شمالی به تمام افرادی که سال ۹۳ درخواست کارت ملی داده‌اند گفت: کارت ملی تمام این افراد صادرشده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری فرصت دارند برای دریافت کارت ملی خود اقدام کنند در غیر این صورت کارت ملی آن‌ها باطل و ملزم به پرداخت هزینه دوباره برای صدور کارت ملی هستند.

کد مطلب 3668862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها