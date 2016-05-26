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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

استاندار زنجان:

۲۶ درصد واحدهای تولیدی زنجان غیر فعال هستند

۲۶ درصد واحدهای تولیدی زنجان غیر فعال هستند

زنجان- استاندار زنجان گفت: در حال حاضر در استان زنجان ۳۶۶ واحد تولیدی تعطیل است که ۲۶ درصد واحدهای استان را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، بر لزوم برگزاری هر چه‌بهتر و باشکوه مراسم های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در استان تأکید کرد و افزود: باید در استان برنامه‌های مناسب برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام(ره) پیش‌بینی شود و اندیشه‌های امام خمینی(ره) به نسل جوان بازگو شود.

وی در ادامه روند برگزاری دو مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: حضور مردم در پای صندوق های رای در هر دو مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مطلوب بود.

استاندار زنجان همکاری همه ارگان‌های نظامی، امنیتی و اجرایی استان در روند برگزاری انتخابات را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: مشکلی درزمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دو مرحله اول و دوم وجود نداشت.

انصاری در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه صنعت و معدن هزار و ۴۰۹ واحدی تولیدی در استان زنجان وجود دارد، گفت: واحدهای اقتصادی استان به سه واحد کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند و در استان در حدود هزار و  ۴۰۹ واحد تولیدی فعالیت می‌کند که از این تعداد هزار و  ۲۷۸ واحد کوچک، ۷۶ واحد متوسط و ۵۵ واحد بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر در استان زنجان ۳۶۶ واحد صنعتی تعطیل است که ۲۶ درصد واحدهای استان را شامل می‌شود.

استاندار زنجان تأکید کرد: همچنین در حال حاضر ۴۷ درصد واحدهای تولیدی استان دارای مشکل هستند و مابقی واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

انصاری بابیان اینکه در استان زنجان ۵۵ طرح نیمه‌تمام وجود دارد، افزود: از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی ۴۵۰ میلیارد تومان برای استان زنجان در نظر گرفته‌شده است.

استاندار زنجان افزود: ۲.۸ درصد منابع بانکی کشور به زنجان با توجه به تعداد واحدهای صنعتی و میزان مشکلات و پروژه‌های استان برای فعال‌سازی واحدهای صنعتی تعطیل اختصاص داده‌شده است.

کد مطلب 3668865

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