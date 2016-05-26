۲۶ درصد واحدهای تولیدی زنجان غیر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، بر لزوم برگزاری هر چهبهتر و باشکوه مراسم های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در استان تأکید کرد و افزود: باید در استان برنامههای مناسب برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام(ره) پیشبینی شود و اندیشههای امام خمینی(ره) به نسل جوان بازگو شود.
وی در ادامه روند برگزاری دو مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: حضور مردم در پای صندوق های رای در هر دو مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مطلوب بود.
استاندار زنجان همکاری همه ارگانهای نظامی، امنیتی و اجرایی استان در روند برگزاری انتخابات را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: مشکلی درزمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دو مرحله اول و دوم وجود نداشت.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه صنعت و معدن هزار و ۴۰۹ واحدی تولیدی در استان زنجان وجود دارد، گفت: واحدهای اقتصادی استان به سه واحد کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم میشوند و در استان در حدود هزار و ۴۰۹ واحد تولیدی فعالیت میکند که از این تعداد هزار و ۲۷۸ واحد کوچک، ۷۶ واحد متوسط و ۵۵ واحد بزرگ است.
وی افزود: در حال حاضر در استان زنجان ۳۶۶ واحد صنعتی تعطیل است که ۲۶ درصد واحدهای استان را شامل میشود.
استاندار زنجان تأکید کرد: همچنین در حال حاضر ۴۷ درصد واحدهای تولیدی استان دارای مشکل هستند و مابقی واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد به فعالیت خود ادامه میدهند.
انصاری بابیان اینکه در استان زنجان ۵۵ طرح نیمهتمام وجود دارد، افزود: از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی ۴۵۰ میلیارد تومان برای استان زنجان در نظر گرفتهشده است.
استاندار زنجان افزود: ۲.۸ درصد منابع بانکی کشور به زنجان با توجه به تعداد واحدهای صنعتی و میزان مشکلات و پروژههای استان برای فعالسازی واحدهای صنعتی تعطیل اختصاص دادهشده است.
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