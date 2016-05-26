نمایشگاهی درباره «رنج پروانه شدن»/ بعد از سختی پیله رهایی است

فانک آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمایشگاه نقاشی خود که امروز ششم خرداد ماه به پایان می رسد، گفت: من در نمایشگاهی با نام «رنج پروانه شدن» در ۲۶ تابلو چهار مرحله از زندگی پروانه ها را به تصویر کشیدم.

وی ادامه داد: این یک نمایشگاه موضوعی بود که به صورت سمبلیک به پروانه ها پرداختم و از سبک میکس مدیا استفاده کردم که به صورت برجسته کار شد.

این نقاش در واکنش به اینکه چرا پروانه را به عنوان موضوع نمایشگاه خود انتخاب کرده است، توضیح داد: پروانه نمادی از اتحاد، یکرنگی و رهایی است. پیله مرحله ای بین زندگی و مرگ است و تلاش پروانه برای زندگی بعد از پیله به نظرم بسیار تلاش سختی است. از طرفی بال های پروانه نوعی راز دارد و اینها باعث شده است تا نگاه من در آثارم به پروانه سمبلیک باشد.

آذری که آثارش را در گالری «امین» به نمایش گذاشته است، گفت: امیدوارم، بتوانم این آثار را در خانه هنرمندان نیز به نمایش بگذارم.

وی همچنین درباره نمایشگاه بعدی خود که در تدارک آن است، عنوان کرد: نمایشگاه بعدی من با موضوع زن است که چون تصاویرم فراتر از ظاهر است و کارهایی عرفانی هستند، ترجیح می دهم درباره شان توضیح زیادی ندهم. با این حال دلیلم برای آن نمایشگاه علاقه ای بود که در تصویر کردن زیبایی درونی زن داشتم و حتی فکر می کنم نوعی ارتباط هم می توان بین زن در هنگام بارداری و زمانی که پروانه در پیله است پیدا کرد چراکه هر دو برای زندگی و حیات تلاش می کنند و زن در حال تلاش برای روح دیگری است تا او را آماده کند و به دنیای زمینی بیاورد.

آذری در پایان عنوان کرد: پشت تمام زیبایی و لطافتی که در پروانه هست سختی عبور از پیله وجود دارد و در زن هم در پس همه ظرافت ها و شکنندگی هایش نوعی قدرت تفکر و توانمندی تطبیق با طبیعت وجود دارد.

علاقمندان برای تماشای آثار می توانند امروز ساعت ۱۶ تا ۲۰ به خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، جنب انتشارات سروش، کوچه مهارت، پلاک چهار، گالری «امین» مراجعه کنند.