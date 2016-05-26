۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

در گالری «امین» برگزار شد

نمایشگاهی درباره «رنج پروانه شدن»/ بعد از سختی پیله رهایی است

یک نقاش با اشاره به نمایشگاه نقاشی خود با موضوع پروانه بیان کرد که دغدغه اش بیان ظرافت های زندگی پروانه ها در عین گذراندن یک مرحله زندگی بعد از پیله بوده است.

فانک آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمایشگاه نقاشی خود که امروز ششم خرداد ماه به پایان می رسد، گفت: من در نمایشگاهی با نام «رنج پروانه شدن» در ۲۶ تابلو چهار مرحله از زندگی پروانه ها را به تصویر کشیدم.

وی ادامه داد: این یک نمایشگاه موضوعی بود که به صورت سمبلیک به پروانه ها پرداختم و از سبک میکس مدیا استفاده کردم که به صورت برجسته کار شد.

این نقاش در واکنش به اینکه چرا پروانه را به عنوان موضوع نمایشگاه خود انتخاب کرده است، توضیح داد: پروانه نمادی از اتحاد، یکرنگی و رهایی است. پیله مرحله ای بین زندگی و مرگ است و تلاش پروانه برای زندگی بعد از پیله به نظرم بسیار تلاش سختی است. از طرفی بال های پروانه نوعی راز دارد و اینها باعث شده است تا نگاه من در آثارم به پروانه سمبلیک باشد.

آذری که آثارش را در گالری «امین» به نمایش گذاشته است، گفت: امیدوارم، بتوانم این آثار را در خانه هنرمندان نیز به نمایش بگذارم.

وی همچنین درباره نمایشگاه بعدی خود که در تدارک آن است، عنوان کرد: نمایشگاه بعدی من با موضوع زن است که چون تصاویرم فراتر از ظاهر است و کارهایی عرفانی هستند، ترجیح می دهم درباره شان توضیح زیادی ندهم. با این حال دلیلم برای آن نمایشگاه علاقه ای بود که در تصویر کردن زیبایی درونی زن داشتم و حتی فکر می کنم نوعی ارتباط هم می توان بین زن در هنگام بارداری و زمانی که پروانه در پیله است پیدا کرد چراکه هر دو برای زندگی و حیات تلاش می کنند و زن در حال تلاش برای روح دیگری است تا او را آماده کند و به دنیای زمینی بیاورد.

آذری در پایان عنوان کرد: پشت تمام زیبایی و لطافتی که در پروانه هست سختی عبور از پیله وجود دارد و در زن هم در پس همه ظرافت ها و شکنندگی هایش نوعی قدرت تفکر و توانمندی تطبیق با طبیعت وجود دارد.

علاقمندان برای تماشای آثار می توانند امروز ساعت ۱۶ تا ۲۰ به خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، جنب انتشارات سروش، کوچه مهارت، پلاک چهار، گالری «امین» مراجعه کنند.

عطیه موذن

