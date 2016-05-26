سهم حوزه پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی بعدازظهر پنج‌شنبه در آیین اختتامیه اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌های کشور تصریح کرد: نبود سیاست و برنامه کلان و موازی کاری از جمله نارسایی‌ها در بخش پژوهش کشور است که تدوین برنامه مطلوب را می‌طلبد.

وی افزود: از سویی ضعف نظام آماری و کمبود منابع اعتباری نیز فعالیت این حوزه را مختل ساخته به‌طوریکه جهت‌دهی به هزینه کرد اعتبارات پژوهشی اهمیت ویژه دارد و این موضوع می‌تواند دانشگاه‌ها را به جایگاه واقع خود بازگرداند.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه متأسفانه اعتبارات پژوهشی در جای درست صرف نمی‌شود، اضافه کرد: لازم است دستگاه‌ها اعتبار پژوهشی را در محل خود صرف کنند تا بخشی از کمبودهای این حوزه رفع شود.

واعظ مهدوی اعتبار پژوهشی سال گذشته را چهار هزار میلیارد ریال برشمرد و تأکید کرد: این اعتبار در سه حوزه فرصت‌های مطالعاتی، خرید بانک‌های اطلاعاتی و حمایت از پایان‌نامه‌ها صرف شده است.

وی پیشنهاد اعتبار امسال را افزایش ۸۰۰ میلیارد ریال به این مبلغ برشمرد و تأکید کرد: علاوه بر این نزدیک به هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز از سوی مجلس به این مبلغ اضافه شده است.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید به اینکه برنامه‌ای برای جبران نارسایی‌های موجود حوزه پژوهش مدون شده است، اضافه کرد: این برنامه فعلاً برش استانی ندارد و منتظر دریافت مصوبه از مجلس است.

واعظ مهدوی به ضرورت خودداری از اقدامات نمایشی در حوزه پژوهش تأکید کرد و بیان داشت: سخت‌گیری در عرصه پژوهش می‌تواند بسیاری از آفات را دور کند و در ادامه نیز به تولید علم کارآمد که خود زمینه‌ساز قدرت است منجر شود.

وی خواستار توجه به مسائل منطقه‌ای و ملی شد و افزود: لازم است مشکلات متعدد از جمله بخش صنعت استان‌ها نیز با نگاه اجمالی بررسی شده و برای رفع آن راهکار ارائه شود.