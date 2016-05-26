کرمانشاه صاحب ۴سهمیه پاراالمپیک ریوشد/کسب مقام سوم برای تیم استان

عزت‌اله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مسابقات لیگ دو و میدانی جانبازان و معلولان کشور نمایندگان کرمانشاه به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتند و سهمیه‌های پارا المپیک استان پربارتر شد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه در تشریح نتایج انفرادی این دوره از رقابت‌ها افزود: در ترکیب تیم جانبازان و معلولان بانوان استان، سمیرا نظری در پرتاب وزنه به نشان مدال طلا دست یافت و در پرتاب دیسک مدال برنز را از آن خود کرد.

پرنیان بیان کرد: زهرا شاه‌محمدی دیگر بانوی کرمانشاهی در ماده پرش طول به مدال نقره رسید و در دو ۴۰۰ متر مدال طلا را بر گردن آویخت همچنین وحیده عیوضی در پرتاب وزنه مدال نقره را از آن خود کرد، زهرا چهری در پرتاب وزنه نقره گرفت و مریم رنجبر در پرتاب وزنه صاحب نشان طلا شد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه با ادامه توضیحات گفت: سارا نصرتی مهر دیگر نماینده کرمانشاه در این مسابقات طلای پرتاب وزنه را از آن خود کرد و منیژه جلالی نیز در ماده پرتاب دیسک مدال برنز را بر گردن آویخت.

وی با بیان اینکه کرمانشاه با ۳۳ ورزشکار در این مسابقات حضور دارد، افزود: در ادامه مسابقات لیگ دو و میدانی کشور که آخرین فرصت کسب سهمیه پارا المپیک نیز می‌باشد مهران نکویی مجد در کلاس cp۳۵ پرتابی استان کرمانشاه با رکورد ۱۴:۲۰ سهمیه ورودی پارالمپیک ریو را کسب کرد

پرنیان با اشاره به عملکرد بسیار مطلوب نمایندگان کرمانشاه در لیگ کشور بیان کرد: تیم دوهای استان کرمانشاه در قسمت تیمی برای اولین بار موفق به مقام سوم کشوری شد و قزوین و مازندران اول و دوم شدند.

وی افزود: شهلا بهروزی راد در قایقرانی ۲۰۰ متر کایاک انفرادی، محمد خالوندی در پرتاب نیزه کلاس f۵۷ با رکورد ۴۴ متر، علی الفت نیا در پرش طول کلاس cp۳۷ با رکورد ۶ متر و ۱۹ سانتیمتر، مهران نکویی مجد در کلاس cp۳۵ با رکورد ۱۴ متر و ۲۱ سانتیمتر آخرین سهمیه‌های پارالمپیک ریو را برای استان کرمانشاه کسب نمودند.

پرنیان با بیان اینکه هیئت جانبازان و معلولان استان کرمانشاه هم اکنون در کلیه رشته‌ها دارای ۱۵ ملی پوش می‌باشد، افزود: مهران نکویی مجد امروز در مسابقات لیگ کشوری دوومیدانی تهران در کلاس پزشکی cp۳۵ پرتاب وزنه با رکورد ۱۴ متر و ۲۱ سانتیمتر موفق به کسب چهارمین سهمیه پارالمپیک ریو برای کرمانشاه شد.