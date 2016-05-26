خادمان سومین طرح «پاکداشت طبیعت» در کرج تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر این مراسم ظهر پنج شنبه برگزار شد و جمعی از روسای هیئت های ورزشی کرج و نمایندگی ادارات ورزش و جوانان شهرهای تابعه به عنوان مجریان این طرح در شهرستان کرج در آن حضور داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج در این مراسم با قدردانی از همت و تلاش جامعه ورزشی کرج در اجرای این طرح فرهنگی، گفت: خوشبختانه طبق قولی که به مسئولان استان البرز داده بودیم حضوری موثر و پررنگ در سومین طرح پاکداشت طبیعت در جاده چالوس داشتیم و نزدیک به یک هزار ورزشکار از رشته های مختلف ساماندهی و در این طرح شرکت کردند.

هوشنگ افشاری افزود: بهره گیری از توان جامعه ورزش در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست اتفاق فرخنده ای است که استان البرز در آن پیشگام شده است و خوشبختانه هر سال به شکل بهتری در حال برگزاری است.

وی با تاکید بر اینکه این حرکت فرهنگی می تواند به دیگر استان های کشور تسری پیدا کند، گفت: البرز این برنامه را آغاز کرده است و می توان در شکلی ملی آن را در تمام نقاط کشور و با محوریت ورزشکاران به اجرا در آورد.

افشاری در پایان افزود: خوشبختانه در یک سال گذشته با شکل گیری و فعال شدن هیئت های ورزشی، ورزش کلان‌شهر کرج توانسته نقش آفرینی بهتری در استان داشته باشد و در برگزاری سومین طرح پاکداشت طبیعت این مشارکت به خوبی دیده شد.