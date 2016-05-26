پاکستان با ایتالیا توافقنامه خرید بالگرد امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، شرکت «لئوناردو فن مکینیکا» در ویب سایت رسمی خود نوشته است پاکستان توافقنامه خرید بالگرد «آگوستاو ستلند ای دبلیو ۱۳۹» را با این شرکت امضا کرده است.

بالگرد مذکور بیش از ده میلیون دلار قیمت دارد. درباره تعداد بالگردهای که پاکستان قصد دارد آنها را از شرکت ایتالیایی خریداری کند اطلاعاتی منتشر نشده است. این بالگردها تا سال ۲۰۱۷ به پاکستان تحویل داده خواهد شد و در عملیات امداد و نجات نیز کارایی دارند.

لازم به ذکر است پاکستان پنج بالگرد از این نوع در اختیار دارد که در امداد و نجات و حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.

۹ ماه پیش نیز پاکستان با روسیه توافقنامه خرید بالگرد «ام آی ۳۵» امضا کرده است. خرید این بالگردها از روسیه جزو توافقنامه دفاعی دو کشور در سال ۲۰۱۴ بود که قرار است این بالگردها بزودی در اختیار اسلام آباد قرار گیرند.