۷ پروژه تولیدی و صنعتی در دزفول افتتاح شد

علیمردان جعفری در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از این پروژه ها، افتتاح پست برق شهرک صنعتی شماره سه دزفول است که با صرف اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این ترانس برق می تواند ۱۸ واحد کارگاهی را تامین برق کند، افزود: به طور کلی در سال ۹۴ در شهرک صنعتی و نوپای شماره ۳ دزفول ما توانستیم ۳ پروژه آبرسانی، اجرای شبکه مخابراتی و همین پست برق زمینی را اجرایی کنیم.

مدیر شهرک های صنعتی شماره ۲ و ۳ دزفول گفت: اعتبار این سه پروژه با هم حدود ۳۴۰ میلیون تومان است ضمن اینکه قصد داریم در سال ۹۵ بحث آسفالت این شهرک صنعتی را نیز در صورت تامین اعتبارات دولتی اجرایی کنیم.

جعفری در خصوص دومین پروژه افتتاح شده یعنی ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره ۲ نیز عنوان کرد: این ساختمان با مساحت ۱۳۰ مترمربع و با صرف هزینه ۲۱۰ میلیون تومان از محل اعتبارات جاری شهرک های صنعتی است که کار ساخت آن در سال ۹۴ آغاز و در همان سال به پایان رسید.

وی با بیان اینکه از نظر نوع ساخت، این ساختمان در سطح استان جدید و تک است، گفت: سایر ساختمان های اداری شهرک های صنعتی استان متراژ بیشتری دارند اما این ساختمان کاملا براساس نیازهای شهرک ساخته شده است.

مدیر شهرک های صنعتی شماره ۲ و ۳ دزفول در خصوص افتتاحیه سوم یعنی کارگاه تیرچه و بلوک صنعتی «آریا دز» یادآور شد: این کارگاه با مساحت ۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع با سرمایه بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ازطریق بخش خصوصی و بدون هیچگونه تسهیلات بانکی احداث شده است.

جعفری با بیان اینکه این کارگاه نزدیک به یک ماه است که به صورت آزمایشی راه اندازی شده، افزود: اکنون ۱۰ نفر در این کارگاه مشغول به کار شده اند که در صورت راه اندازی کامل میزان اشتغال مستقیم به ۱۸ و به طور کامل به ۳۰ نفر می رسد.

به گزارش مهر، افتتاح واحد تولید کننده تخصصی خوراک آماده دام و طیور با اعتبار ۸.۵ میلیارد تومان در کارخانه دانی نو، کلنگ زنی زمین خوراک آبزیان با اعتبار ۵.۵ میلیارد تومان، افتتاح تولید تیرچه صنعتی حصیرچین بااعتباربالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و افتتاح واحد بسته بندی چاپر (سیلاژ ذرت) دیگر طرح های افتتاح شده امروز در شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول بودند.

این طرح ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از جمله علی مهدی پور معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی خوزستان به مناسبت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول افتتاح و راه اندازی شدند.