به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، مهدی جمالینژاد در بازدید از شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) و گفتمان دو سویه با مسئولان این شرکت با اشاره به اینکه دستیابی به آزمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی توأمان است، اظهار کرد: در این راستا توسعه در شهرها باید همهجانبه و فراگیر باشد از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم و گفتمان جدید در اداره شهرها از لوازم ضروری احراز جایگاهی برتر در تراز کلانشهرها است.
وی استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در شهر اصفهان برای ارتقای جایگاه این شهر در تراز کلانشهرهای کشور را ضروری عنوان و بیان کرد: در این میان باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و به ویژه شرکت هواپیماسازی کشور که به عنوان عصاره صنعت دانشبنیان کشور معرفی میشود، بهرهبرداری لازم را داشته باشیم.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه هسا نقش بسزایی در زمینه علم و فناوری و صنعت گردشگری دارد، افزود: از این توانمندیها میتوان در ایجاد فرصتهای رشد و شکوفایی تفریح سالم برای آحاد مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان بهره برد.
مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران نیز در ادامه از آمادگی این مجموعه برای مشارکت با شهرداری اصفهان در انجام پروژههای شهری خبر داد و گفت: با توجه به فعالیتهای چشمگیر شهرداری در دوره جدید، مجموعه هسا نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود خود آمادگی دارد تا هرگونه همکاری را با شهرداری اصفهان انجام دهد.
گفتنی است شرکت هواپیماسازی ایران به عنوان عصاره صنعت دانشبنیان کشور و شرکت فعال در زمینه «های تک» (high tech) با ظرفیت منابع انسانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی به بالا در اصفهان در حوزه طراحی و ساخت انواع هواپیماهای نظامی و مسافربری، بالگردهای جنگنده، هوانا، قطعات هواپیما، ساخت شبیهساز پرواز، ساخت یک هزار جایگاه CNG، مسکن مهر، طراحی و ساخت توربینهای بادی، ساخت قطعات صنعتی حوزه نفت و گاز ساخت و تجهیز واگنهای قطار فعالیت دارد.
نظر شما