افزایش روزافزون جرم و بزه/ به بنیان خانواده توجه ویژه شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در جلسه پیشگیری از وقوع جرم که عصر پنج شنبه در سالن اجتماعات فرماندار شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا باتوجه به درک و شعور بالای سیاسی مردم آن در معرض بروز حوادث به ویژه درزمان انتخابات قرار دارد.

جان احمد آقایی به مدیریت خوب مدیران ارشد قضایی و اجرایی شهرستان صومعه سرا در ایام انتخابات با توجه به فضای موجود اشاره کرد و افزود: رسانه ها به ویژه رسانه های بیگانه درصدد سودجویی از این فضا بودند که خوشبختانه با آگاهی مردم و درایت مدیران شهرستان انتخاباتی بسیار سالم در فضایی مطلوب برگزار شد.

وی با بیان اینکه عدالت، انصاف، اخلاق و قانون مبنای کار مدیران دستگاه قضایی است، گفت: تلاش شد که در طول انتخابات نیز این اصولی بیش از گذشته در رأس امور قرار بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تشکیل شورای مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم شهرستان صومعه سرا را هدف از برگزاری این جلسه دانست و خاطرنشان کرد: حاکمیت کشور از آن قانون بوده، قانونی که با قانون های دیگر نقاط جهان متفاوت و مبتنی بر آموزهای دینی و مولفه های اخلاقی است.

آقایی با بیان اینکه قانون کشور اسلامی ما علاوه بر عرف براساس ماده ۴ قانون اساسی باید آموزه های دینی و مولفه های اخلاقی را نیز در نظر بگیرد، تصریح کرد: نظام اجتماعی کشور همانند نظام های اجتماعی دنیا از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از قوا بیش از ۲۵ اصل را در قانون اساسی به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه مشخص و ترسیم و این قوه پشتوانه حقوق فردی و اجتماعی است.

افزایش روز افزون جرم و بزه در جهان

دبیرشورای حفاظت از بیت المال دادگستری گیلان با بیان اینکه هرکدام از قوا به صورت مستقل عمل کرده و حق هیچ گونه مداخله در کار دیگری را ندارند، افزود: ولی تعامل و همکاری کلید واژه ای در جهت کسب موفقیت فعالیت های این سه قوه است.

وی به بند پنج اصل فوق در زمینه پیشگیری از جرایم اشاره کردو ادامه داد: با مرور تاریخ بشریت به این نتیجه می رسیم که بشر از دو محور همیشه مورد آسیب و خسارت قرار گرفته است.

آقایی امراض و بیماری ها و بحث بزهکاری را دو آسیب بزرگ برای جامعه بشری عنوان و خاطرنشان کرد: بشر توانست با تدبیر، دانش و آینده نگری که همان پیشگیری بوده و مختص ما وجزء آموزه های دینی ما بودکه غرب از آن برای کسب موفقیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت بحث بزهکاری در جوامع بشری، گفت: متاسفانه روز به روز شاهد افزایش رقم فراوانی و عناوین مجرمانه این آسیب نه تنها در نظام تأمینی ما بلکه در تمامی نظام های تأمینی دنیا هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تأکید کرد: متاسفانه با ورود به هزاره سوم و قرن ۲۰ دامنه این کج رفتاری ها، قانون ستیزی، انحرافات و آسیب ها گسترده شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته جرایم ما از نوع ساده و سنتی بود، افزود: امروز شاهد جرایم سازمانه یافته، هدفمند که با یک مدیریت خاص اجرای شده هستیم.

وجود یک هزار و ۷۶۴عنوان مجرمانه در نظام تأمینی ایران

آقایی به یک هزار و ۷۶۴ عنوان مجرمانه در نظام تأمینی ایران اشاره و تصریح کرد: امروز ما در سطح جامعه شاهد سرقت و کلا هبرداری های اینترنتی و جرائم و بی عفت های ضد اخلاقی بوده و بدافزاریی های بشر بیش از گذشته وجود دارد.

دبیرشورای حفاظت از بیت المال دادگستری گیلان منشأاین بداخلاقی ها را سست شدن بنیان خانواده دانست و گفت: کارکرده ها و ساختار خانواده در کشور ما و دنیا در حال تغییر و تحول است.

به گفته این مسئول دگرگونی در رسالت و وظایف واقعی خانواده ها دلیل به وجود آمدن این بداخلاقی ها و کج رفتاری ها بوده زیرا همه نسل پذیری، همانندسازی و الگوپذیری را از خانواده های می آموزیم.

وی با بیان اینکه بعداز اسلام مقدس ترین نهاد، نهاد خانواده است، خاطرنشان کرد: برای ایجاد تغییر در وضعیت کنونی باید به سوی اصل خانواده برگشته و توجه نداشتن به این اصل موجب گسترش بیشتر این بی اخلاقی ها و کج رفتاری ها می شود.

دبیر شورای حفاظت از بیت المال دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در تعریف بزه و جرم یک سوی آن مربوط به پدیده انسانی و اجتماعی است، گفت: در تربیت این پدیده انسانی خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد و ... تأثیرگذار است.

وی اولین مبنای تربیت پدیده انسانی را خانواده عنوان و تأکید کرد: یک طرف بزه و جرم به خانواده مربوط بوده و متاسفانه در بسیاری از موارد این اصل مورد بی توجه ای قرار گرفته است.

تلاش دستگاه های اجرایی برای حذف بسترهای وقوع جرم

آقایی در ادامه نظام اجتماعی را مبنای دیگر وقوع بزه و جرم در جامعه اشاره کرد و افزود: سازمان ها، مدیران، حاکمیت، دولت ها و... و. نقش موثری در این حوزه ایفا می کنند.

وی نبود اشتغال، درآمد، اقتصاد نامناسب و حتی ثروت را از دلایل وقوع بسیاری از بداخلالقی ها، کج رفتاری ها و بزه دانست و تصریح کرد: دستگاه های حاکمیتی و اجرای باید در این زمینه تلاش فراوان انجام دهند.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه برای کاهش این بزه و جرم چاره ای به جزء پیشگیری نداریم، اظهار کرد: پیشگیری موجب کاهش هزینه شده و این مهم بدون تعامل و همکاری دستگاه های اجرای و قضایی به وجود نمی آید.

شرایط خاص شهرستان صومعه سرا دلیل افزایش جرم

رئیس دادگستری شهرستان صومعه سرا نیز در ادامه با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا از نظر سیاسی اجتماعی و اقتصادی دارای وضعیت خاص است، افزود: همه این مسائل دادگستری این شهرستان نمایان است.

سید احمد طالبی با اشاره به زیاد بودن دعاوی ملی و ترکه در شهرستان صومعه سرا نسبت به سایر شهرستان های استان، افزود: این طرح دعاوی به دلیل شرایط خاص شهرستان و گسترش روستاها و املاک است.

وی شهرستان صومعه سرا را شاهراه عبوری به چندین شهر دانست و گفت: متاسفانه به همین دلیل وقوع جرم مواد مخدر در این شهرستان زیاد بوده به طوری که در طی دو سه هفته اخیر میزان مواد کشف شده در حدی بود که دو سه مورد محکوم به اعدام شدند.

رئیس دادگستری شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه این موضوع برای وجهه شهرستان خوب نیست، خاطرنشان کرد: البته دلیل اصلی آن فضای گسترده شهرستان و وجود راه های بیشتر برای فرار بوده و باید علت اینکه چرا این شهر برای بارانداز مواد مخدر در استان و مرکز انتخاب شده مشخص شود.

طالبی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص سرقت وضعیت در شهرستان به همین صورت است، گفت: تعدد روستا، دیوارهای کوتاه، نوردهی و روشنایی کم فرصت ارتکاب به جرم به ویژه سرقت را در شهرستان صومعه سرا بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه با آغاز فصل زراعی میزان ارتکاب به ضرب و جرح در صومعه سرا افزایش می یابد، اظهار کرد: درگیرهایی در خصوص آب، زمین، سایه افکنی بر زمین همجوار از جمله مواردی است که در این فصل شاهد افزایش آن هستیم.

به گفته این مسئول از سوی طرح موضوع در مراجع قضایی نشان دهنده اعتماد مردم به این مرجع بوده و از سوی دیگر موجب کاهش میزان سازش ها در شهرستان که این موضوع به دغدغه ریاست کل دادگستری استان تبدیل شده است.

طالبی خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به مطالعه در خصوص مسائل و مشکلات شهرستان پرداخته که تلاش داریم تا با استفاده از راهکارهای ارائه شده در جهت کاهش هر چه بیشتر جرایم گام موثر برداریم.