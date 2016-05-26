به گزارش خبرنگار مهر، سعید متصدی بعدازظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل حفاظت از محیطزیست اردبیل تصریح کرد: در پروژههای توسعه از ارزیابی اثرات زیستمحیطی استفاده میشود که به معنی هدایت پروژه توسعهای به سمتی است که کمترین تأثیر مخرب بر محیطزیست را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در کشور ۵۱ پروژه نیازمند ارزیابی زیستمحیطی است، اضافه کرد: متأسفانه مسئولان توسعه کشور از گزارش زیستمحیطی ترس و واهمه دارند و یا گزارشگیری را آرشیو کردهاند که با مراجعه کارشناس محیطزیست آن را نشان میدهند.
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست با تأکید به اینکه این گزارش باید به منزله دفترچه یادداشت یک پروژه بوده و به طور مدام استفاده شود، اضافه کرد: به منظور توجه به این مقوله در طول سال گذشته کارگروههای استانی فعال شده و در این کارگروهها ذینفعان دعوت میشوند.
متصدی از واسپاری ۲۱ پروژه برای دریافت گزارش به استانها خبر داد و افزود: یکی از وظایف سازمان توانمندسازی و در ادامه تفویض اختیار است.
وی به ضرورت توجه به تجدید استفاده از منابع نیز اشاره کرد و افزود: علت کاهش منابع اصلی به بیتوجهی به مقوله بازیافت برمیگردد و بهعنوانمثال در وضعیتی که نیسان ژاپن با ۱۵ درصد مواد بازیافتی تولید شده در خود کشور خودرو بدون استفاده از مواد بازیافتی تولید میشود.
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست متذکر شد: در حفاظت از محیطزیست به جای اقتصاد خطی ما نیازمند اقتصاد چرخشی هستیم و از سویی توسعه مبتنی بر محیطزیست مورد تأکید قرار گیرد.
متصدی با ذکر مثالی و اینکه در استان اردبیل که قطب کشاورزی و دامداری است چه لزومی دارد که صنایع نفتی وارد شود و آیا آوردن خط لوله گاز از عسلویه منطقی است یا نه، اضافه کرد: این طرحها در وضعیتی در دستور کار است که ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی دورریز میشود.
وی با تأکید به ضرورت سرمایهگذاری در مدیریت این حوزه تصریح کرد: راندمان آب بخش کشاورزی ۳۰ تا۴۰ درصد است و بخش کشاورزی ۹۰ درصد منابع آبی را مصرف کند و لازم است در مدیریت این منابع برنامهریزی شود.
امروز با انبوه جنگلهای پلاستیک مواجه ایم
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست بخشی از مأموریت سازمان را حذف کیسههای پلاستیکی عنوان کرد و افزود: متأسفانه امروز با انبوه جنگلهای پلاستیک مواجه ایم؛ در حالی که چندین سال است سیاست دنیا به سمت حذف کیسههای پلاستیکی متمایل شده است.
متصدی امتناع از مصرف بیرویه و کاهش مصرف را دو راهکار اساسی دانست و تأکید کرد: در برخی مواقع از جمله گذاشتن نان گرم در کیسه پلاستیکی صدماتی نیز برای سلامتی فرد به دنبال دارد.
وی با تأکید به اینکه ۵۰ درصد از کیسههای پلاستیکی فقط یکبار مصرف میشوند، تصریح کرد: از سویی مصرف ظروف یکبار مصرف نیز با افزایش قابل توجه همراه است.
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست کاهش تدریجی مصرف کیسههای پلاستیکی را از برنامههای این سازمان عنوان کرد و افزود: به دنبال کاهش منطقی مصرف کیسههای پلاستیکی در چند سال آینده هستیم.
متصدی علم مداری و قانون مداری در کنار تعامل هوشمند را از جمله سیاستهای سازمان دانست و افزود: فعالیت سازمان محیطزیست فعالیتی به نفع همه است و سازمان قائل به برقراری تعامل سازنده با دستگاهها است.
ضرورت استفاده از توانمندی جامعه محلی
وی با بیان اینکه متأسفانه با سوء مصرف، منابع قبلی در اختیار نیست و امروز مدیریت مصرف به دلیل محدود شدن منابع اهمیت دارد، اضافه کرد: تغییرات زیستمحیطی طی سالهای اخیر قابل توجه بوده و در مقایسه ۱۰ سال اخیر شاهد تغییرات اساسی هستیم.
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیطزیست با تأکید به اینکه بشر امروز امانتدار منابع محدود است و حفظ محیطزیست به معنی حفظ زندگی است، تصریح کرد: در دستیابی به این مهم لازم است جوامع محلی به کمک ما بیایند.
متصدی قدرت اجتماعی جامعه محلی را به مراتب بیشتر از توانمندی دولت دانست و افزود: اگر مسئولیت و وظایف را به جوامع محلی تفویض کنیم به مراتب در پیشبرد برنامهها مؤثر خواهد بود.
وی با تأکید به اینکه تمرکززدایی و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی دنبال میشود، تصریح کرد: مشارکت اجتماعی و توانمندی جامعه محلی بازوی یاری گر سازمان محیطزیست است.
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