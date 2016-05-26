ادامه درگیری ها مانع از سرگیری مذاکرات در ماه رمضان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی اعلام کرد که موضوع فدرالیسم جزء برنامه های ما نیست.

بر اساس این گزارش دی میستورا در خصوص کمک های بشردوستانه هم گفت: تحویل کمک ها به صورت زمینی بهترین گزینه است.

وی در همین راستا افزود: برخی گزارش ها از کاهش شدید تغذیه کودکان در منطقه معضمیه واقع در جنوب سوریه حکایت دارد.

نماینده ویژه سازمان ملل همچنین اظهار داشت: ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه نیازمند بهبود وضعیت میدانی، ثبات، توقف درگیری ها و تحویل کمک های انسان دوستانه است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در صورتی که درگیری ها در ماه رمضان ادامه یابد، انتظار ندارم که مذاکرات از سر گرفته شود.

دی میستورا در همین راستا عنوان کرد: امروز پنج شنبه شورای امنیت را در جریان وضعیت و آینده مذاکرات قرار می دهم.

در همین راستا یان ایگلاند معاون دی میستورا اعلام کرد که در ماه مِه کمک های بشردوستانه به هزار شهروند تحویل داده شده است، هر چند که با مشکلاتی نیز مواجه بوده است.