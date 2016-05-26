۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

رئیس پلیس راه استان البرز:

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج - چالوس اعلام شد

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور کرج - چالوس را اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه هفتم خردادماه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع می‌شود.

وی در ادامه گفت: با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محور تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ و ۳۰ تا ۲۴ روز جمعه هفتم خردادماه از ۱۵ كیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج به صورت یكطرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان البرز تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت از محور كرج - چالوس و برعکس را در زمان اعمال محدودیت‌ها ممنوع اعلام کرد.

ترافیک آزادراه تهران - کرج نیمه سنگین است

سرهنگ اکبری در ادامه ضمن اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز، گفت: ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - كرج (از پل كلاک تا پل فردیس) نیمه سنگین گزارش می شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه سایر محورهای مواصلاتی استان از جوی نسبتا آرام و ترافیكی روان برخوردار هستند، از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی البرز به ویژه محورهای کوهستانی را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

