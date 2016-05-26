اجازه نخواهیم داد که داعش از افغانستان به آمریکا حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران در توکیو گفت: بر علیه داعش در افغانستان عملیات موثری انجام دادیم. آمریکا به داعش و القاعده اجازه نخواهد داد در افغانستان قدرت بگیرند و از آنجا آمریکا را مورد حمله قرار دهند.

وی در ادامه افزود: انتظار نمی رفت یک لبیرال دموکرات رهبری طالبان را بعهده بگیرد. طالبان باید به این امر آگاه باشد که راهی بجز مذاکره در پیش روی ندارد. گروه طالبان این فکر را از ذهن خارج کند که خواهد توانست دوباره حکومت را در افغانستان بدست گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: شروع دوباره مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان بزودی غیر ممکن است. اگر مذاکرات صلح دوباره شروع شود آمریکا و کشورهای دیگر از آن حمایت خواهند کرد.

لازم به ذکر است «ملا اختر منصور» رهبر سابق طالبان پنج روز پیش در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه «نوشکی» ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. شورای طالبان «ملا هیبت الله آخوند زاده» را به رهبری خود برگزیده است.

رهبر جدید طالبان به درخواست های آمریکا و افغانستان در پیوستن به مذاکرات صلح در افغانستان جواب رد داده است.