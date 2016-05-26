به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه هماهنگی های منطقه ای در حوزه توسعه، ضروری و بسیار مفید است، گفت: به عنوان مثال در حوزه معادن مشترک با استان یزد و یا در حوزه حمل و نقل خصوصا حمل و نقل ریلی در استان کرمان با استان سیستان و بلوچستان هماهنگی هایی انجام می دهیم.

وی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید به منظور هماهنگی توسعه منطقه ای و سایر موارد چند منطقه در کشور تشکیل شده است.

استاندار کرمان گفت: هر دو ماه یک بار جلساتی در یکی از استان های منطقه شرق کشور به عنوان منطقه پنج شامل ۶ استان کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار می شود.

رزم حسینی افزود: نشست دوره ای استانداران استان های منطقه پنج کشور امروز به میزبانی خراسان شمالی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: اولین کاری که در این نشست انجام می شود انتقال تجارب بین استانداران به منظور توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که تاکنون بسیار مفید بوده است.

استاندار کرمان افزود: نشست دوره ای استانداران منطقه پنج در کرمان اردبیهشت ۹۴ در زمینه تفویض اختیارات و قوانین مزاحم با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد.

رزم حسینی بیان کرد: در این نشست ها اگر اختلافاتی مرزی بین استان ها باشد با هماهنگی استانداران این اختلافات رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه های فرا استانی و مشترکی بین استان ها وجود دارد گفت: به طور مثال جاده های مشترک بین کرمان و سستان بلوچستان وجود دارد که هماهنگی بین استانداران را در مورد بودجه و اعتبارات آنها انجام می دهیم.

نشست استانداران منطقه پنج کشور امروز و فردا (جمعه) در استان خراسان شمالی برگزار می شود.