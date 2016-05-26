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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

وزیر تعاون:

معوقات بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت می‌شود

معوقات بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت می‌شود

ساری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه معوقات بازنشستگان صندوق فولاد کشور ظرف هفته آتی پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندرات، علی ربیعی در حاشیه گردهمایی مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری گفت: ظرف هفته آتی و تا روز دوشنبه همه معوقات صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت خواهد شد.

ربیعی افزود: از حدود پنج سال پیش پرداختی بازنشستگان فولاد با مشکلات اساسی روبرو بوده و از  سال ۹۲ تاخیرها به حدود ۴ ماه رسیده بود و این موضوع به عنوان یکی از تنش ها و در شش استان به عنوان یکی از موضوعات بحرانی مطرح بوده است.

به اعتقاد ربیعی اشکال اساسی در شیوه شکل گیری صندوق و نحوه اداره آن بوده و تصمیمات اتخاذ شده در سال ۱۳۹۱ مبنی بر استقلال صندوق به هیچ وجه کارشناسی نبوده و بر اساس محاسبات اکچوئری غلط و دادن دارایی های بسیار نامناسب توسط دولت، علت اصلی گرفتاری این صندوق است.

گردهمایی سه روزه مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

کد مطلب 3668936

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