به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندرات، علی ربیعی در حاشیه گردهمایی مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری گفت: ظرف هفته آتی و تا روز دوشنبه همه معوقات صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت خواهد شد.

ربیعی افزود: از حدود پنج سال پیش پرداختی بازنشستگان فولاد با مشکلات اساسی روبرو بوده و از سال ۹۲ تاخیرها به حدود ۴ ماه رسیده بود و این موضوع به عنوان یکی از تنش ها و در شش استان به عنوان یکی از موضوعات بحرانی مطرح بوده است.

به اعتقاد ربیعی اشکال اساسی در شیوه شکل گیری صندوق و نحوه اداره آن بوده و تصمیمات اتخاذ شده در سال ۱۳۹۱ مبنی بر استقلال صندوق به هیچ وجه کارشناسی نبوده و بر اساس محاسبات اکچوئری غلط و دادن دارایی های بسیار نامناسب توسط دولت، علت اصلی گرفتاری این صندوق است.

گردهمایی سه روزه مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.