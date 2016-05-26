۶۵ درصد فضای آموزشی استان سمنان فرسوده است

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل دربانی ظهر پنجشنبه در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سمنان از ساخت و تحویل ۱۵۰ مدرسه توسط خیرین استان از سال ۷۸ تاکنون خبر داد و افزود: این مدارس دارای هزار و ۶۷ کلاس درس هستند که با مشارکت سازمان نوسازی مدارس ساخته شدند.

وی ادامه داد: همچنین خیرین مدرسه ساز استان سمنان، در این بازه زمانی علاوه بر ۱۵۰ باب مدرسه، ۱۰۸ قطعه زمین، ۱۵ باب منزل و ۶۷ فضای آموزشی مرتبط با آموزش و پرورش نظیر کتابخانه، نمازخانه، آزمایشگاه، سالن چندمنظوره، کارگاه و... را نیز احداث کردند.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان سمنان با بیان اینکه میزان تعهد خیرین مدرسه ساز استان در ۱۷ سال گذشته بالغ بر ۹۰۰میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال این تعهدات محقق شد و تعدادی از آنها نیز در دست ساخت هستند.

دربانی ضمن اشاره به برگزاری هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در سال گذشته یادآور شد: تعهدات خیرین در جشنواره سال قبل ۱۵۰ میلیارد ریال بوده که تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آن محقق و حدود ۴۰ میلیارد ریال آن نیز در شرف تحقق است.

وی با بیان اینکه سیاست سازمان نوسازی مدارس از سال ۹۲ به سمت تکمیل پروژه های نیمه تکمیل خیرین بوده است، اظهار داشت: تعداد این پروژه ها ۵۳ باب بوده که ۳۹ پروژه طی سه سال تکمیل شده و در اختیار آموزش و پرورش استان سمنان قرار گرفت.

مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس استان سمنان با اشاره به اینکه این پروژه ها شامل ۲۴۲ کلاس درس با متراژ ۴۷ هزار و ۱۸۲ متر مربع است، اظهار کرد: مابقی پروژه ها تا مهر ماه سال جاری تکمیل خواهد شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت.

دربانی با اشاره به تعداد دقیق فضای آموزشی تخریبی این استان تصریح کرد: ۶۵ درصد فضای آموزشی در استان سمنان تخریبی است.

وی یادآور شد: سال ۹۴ خیرین مدرسه ساز استان سمنان به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال در مدرسه سازی تعهد مشارکت داشتند که ۵۰ میلیارد ریال از آن به طور کامل محقق شد و ۴۵ میلیارد ریال از آن در حال احداث است.

در پایان این مراسم از ۲۱ خیر مدرسه ساز تقدیر شد.

اجرای موسیقی محلی، دکلمه و ... از برنامه های جنبی این جشنواره بود.