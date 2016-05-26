کشف گور دسته جمعی در شهر تدمر/ تداوم اختلافات داخلی تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دام پرس، ارتش و نیروهای مسلح یک گور دسته جمعی را در اطراف فرودگاه شهر باستانی تدمر کشف کردند که ده ها نفر از مردم سوریه در آن مدفون شده اند.

بر اساس این گزارش در این گور دسته جمعی ۳۱ نفر از جمله چند زن و کودک که توسط داعش به قتل رسیده بودند، توسط نیروهای ارتش کشف شدند.

جنگنده های سوریه ادوات و تجهیزات گروه تروریستی داعش را در حومه ۲ میدان جزل و الشاعر و روستای الغجر و البانوراما در حومه حمص و دیرالزور منهدم کردند.

همچنین ارتش و نیروهای مسلح سوریه ادوات تروریست های داعش را در روستای رجم الدوله و تل اشهیب در حومه شمالی السویدا نابود کردند و شماری از تروریست ها را نیز به هلاکت رسیدند.

ارتش سوریه یک خودرو مجهز به سلاح را که به سمت حومه شرقی السویداء در حرکت بود، متوقف و سرنشینان آن را بازداشت کرد.

از سوی دیگر گروه تکفیری داعش از شهروندان شهر الرقه به عنوان سپر انسانی برای خود در مقابل حملات جنگنده های ارتش سوریه استفاده می کند و به آنها اجازه خروج از شهر را نمی دهد.

گروه تروریستی داعش پس از درگیری با تروریست های جبهه النصره در حومه دمشق بر بیمارستان «الجمعیه الخیریه» در اردوگاه یرموک مسلط شد و وسایل موجود در این بیمارستان را به منطقه حجر الاسود در جنوب دمشق منتقل کرد. شماری از اعضاء طرفین در این درگیری کشته شدند.