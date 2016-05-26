افشاردوست: هیچ حریفی را نباید دست کم گرفت/ استرالیا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست با اشاره به انگیزه بالای مردان والیبال ایران در آستانه مسابقات انتخابی المپیک اظهار کرد: خوشبختانه تیم ملی شرایط خوبی دارد. همه بازیکنان از لحاظ بدنی و انگیزشی بسیار خوب هستند. بازیکنان تیم ملی در این شرایط می دانند که برای چه مسابقاتی در ژاپن حضور دارند. انگیزه حضور در المپیک می تواند انگیزه بازیکنان را بالا ببرد.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از نتایج مسابقات چیست، گفت: در والیبال و در کل ورزش نمی توان خیلی نتایج را پیش بینی کرد. اما مطمئن هستم که کار آسانی نداریم. انتخابی المپیک با سایر تورنمنت ها خیلی متفاوت است. همه حریفان از بهترین بازیکنان خود استفاده می کنند تا بتوانند شانس پیروزی را افزایش دهند.

دبیر کل فدراسیون والیبال یادآور شد: ما بازی های سختی را پیش رو داریم. به غیر از فرانسه و لهستان تیم هایی مثل استرالیا و کانادا خیلی خطرناک هستند. ژاپن هم میزبان است و آسان امتیاز نمی دهد. همه تیم ها اگر در رشرایط آرمانی باشند، قطعا خطرناک خواهند بود.

افشاردوست با قدردانی از حمایت مردم و هوادارن والیبال تاکید کرد: هواداران والیبال همیشه تیم ملی را شرمنده کردند و مطمئن هستم همه دل شان اینجاست و برای تیم ملی دعا می کنند. انرژی ۷۰ میلیون ایرانی به تیم ملی می رسد و دعای خیر آنها قطعا حامی ملی پوشان خواهد بود. امیدوارم دست پر به کشور بازگردیم و مردم عزیز ایران را شاد کنیم.