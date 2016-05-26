مشکلات بانکی اتریش با ایران بزودی حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزیر منطقه ای اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت کرنتن اتریش که در راس هیئت تجاری بلندپایه به تهران آمده است، با اشاره به برداشته شدن مشکل تبادل مالی میان ایران با سه بانک این کشور، گفت: اکنون سه بانک اتریشی شامل «اور بانک» و «رایف آیزن» که در زمینه تجارت بین الملل فعالند و «کنترل بانک» که بر همه نقل و انتقالات پول میان اتریش و دیگر نقاط جهان نظارت می کند، همکاری با بانک های ایرانی را آغاز کرده اند اما این ارتباطات هنوز تکمیل نشده است.

وی افزود: ارتباطات بانکی میان دو کشور بزودی برقرار و به سرعت عادی می شود و بانکهای دو طرف در خدمت گسترش فعالیتهای تجاری و تسهیل آن خواهند بود.

وزیر اقتصاد منطقه ای اتریش با انتقاد از نرخ بالای سود سپرده بانکی خواستار کاهش این سود در جهت تزریق سپرده های بانکی یه چرخه تولید کشور شد و گفت: در حال حاضر با روش هایی که بانک ها اعمال می کنند نرخ موثر سود تسهیلات ۳۰ درصد است و با این نرخ تسهیلاتی فعالیت اقتصادی توجیه اقتصادی ندارد. وقتی سالانه ۳۰ درصد بازدهی داشته باشد که فقط هزینه بانکی را پرداخت کنید. فردی که پول دارد،ترجیح می دهد پولش در بانک بماند تا به تولید ببرد.

«بنگر» همچنین با اشاره به پتانسیل ها و تجربیات ایالت کرنتن در زمینه مدیریت انرژی افزود: استان کرنتن در زمینه هایی مانند مدیریت منابع آب، انرژی خورشیدی، بازیافت و گردشگری تجربه زیادی دارد و صاحب دانش و فن است و می تواند با انتقال فناوریهای نوین و کارآمد، نقش قابل توجهی در توسعه پایدار ایران ایفا کند.

این مقام بلند پایه اتریشی درباره همکاری در زمینه انرژی خورشیدی گفت: قرار است بزودی یک هیئت ایرانی از کارخانه تولید صفحه های خورشیدی کرنتن دیدن کند و پس از این دیدار، مذاکرات اولیه میان دو طرف کلید می خورد.

وی همچنین افزود: می توانیم با انتقال دانش و فن تولید پلاستیکهای قابل بازگشت به طبیعت، این صنعت سبز را جایگزین صنعت تولید بطریهای پلاستیکی معمولی کنیم که رها شدن آنها در طبیعت، محیط زیست را آلوده می کند.