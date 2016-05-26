موزه گالری آب گشایش یافت/میزبانی آثار بزرگان نقاشی و گرافیک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از موزه گالری آب شیراز بهره برداری شد.

در مراسمی که در این موزه گالری برگزار شد، مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی این موزه گالری در برپایی برنامه های متنوع فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: در نخستین گام موزه گالری آب شیراز میزبان نمایشگاه آثار هنرمندان و استادان مطرح و برجسته ایران است که به استاد منوچهر معتبر، استاد بهرام دبیری، استاد محمد حمزه، استاد ابراهیم حقیقی و استاد حسین ماهر اختصاص دارد.

هادی ستایش با بیان اینکه در این نمایشگاه که به میزبانی انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و موزه گالری آب برگزار می شود ۲۹ اثر به روی دیوار این بنای تاریخی رفته است، افزود: در این نمایشگاه از منوچهر معتبر، بهرام دبیری، محمد حمزه و حسین ماهر هر یک، ۳ اثر و از استاد ابراهیم حقیقی ۵ تابلو حاوی نقاشی خط و ۱۲ اثر از مجموعه عکاشی های این استاد گرافیک و طراحی ایران به نمایش گذاشته شده است.

برپایی کارگاه نقاشی با حضور استادان دانشکده های هنر شیراز

وی از برپایی کارگاه نقاشی با حضور استادان دانشکده های هنر شیراز در این موزه گالری نوپا خبر داد و عنوان کرد: عصر جمعه هفتم خرداد با حضور چهره های برجسته و برتر نقاشی ایران از ساعت ۹ تا ۱۶ این کارگاه تخصصی برگزار می شود و در ادامه نیز از ساعت ۱۶ نشست علمی تخصصی نقاشی و گرافیک با حضور استادان مذکور در تالار حکمت دانشگاه شیراز برپا خواهد شد.

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس به مراحل بازسازی آب انبار وکیل شیراز هم اشاره کرد و گفت: در جریان تجهیز و به سازی این بنای تاریخ و تبدیل آن به موزه گالری آب دست کم ۶۰۰ میلیون ریال هزینه صرف شد که توسط انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و بخش خصوصی تامین گشت.

ستایش با اعلام اینکه کار تجهیز آب انبار وکیل برای تبدیل شدن به موزه گالری از بهمن سال گذشته آغاز شد، افزود: این موزه گالری ظرف کمتر از سه ماه آماده بهره برداری شده است.

وی ادامه داد: فضای موزه گالری آب شیراز قابلیت برپایی برنامه هایی نظیر نمایشگاه های هنری، کنسرت موسیقی و اجرای تئاتر دارد.