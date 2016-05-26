سرهنگ اکبر کروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان عملیاتی ۱۱۰ اندیمشک حین گشت زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و این ماشین سواری که ۲ سرنشین داشت را متوقف کردند.

وی افزود: پس از متوقف کردن ماموران به بازرسی ماشین پرداختند و با یک کیف پراز عتیقه های ارزشمند و قدیمی برخورد کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک بابیان اینکه خودرو همراه با دو متهم برای بررسی بیشتر به پایگاه پلیس انتقال یافت، گفت: در بررسی بیشتر اشیای عتیقه شامل یک عدد قیر نوشته خالص با خط میخی، سه حلقه انگشتر قدیمی، دو آدمک از جنس سنگ، یک عدد آدمک ایستاده از جنس طلا و چندین قطعه فلزی دیگر و سنگ نوشته کشف شد.

سرهنگ کروندی با بیان اینکه اشیای کشف شده مطابق با نظر کارشناسان بسیار ارزشمند و مربوط به دوره ایلامیان هستند، گفت: بنابراین قدمت این اشیا ۳ هزار و ۵۰۰ سال تخمین زده شد.

وی یادآور شد: متهمان دستگیر شده اند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.